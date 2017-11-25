TUZLASPOR 1 - ETİMESGUT BLD. 0

Tuzlaspor 1 - Etimesgut Bld. 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Tuzlaspor ile Etimesgut Bld. Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.
Tuzlaspor: Kaan Kars, Bülent Uzun, Osman Fırat, Lider Koç (85' Kaan Aşnaz), Ferhat Çoban, Hacı Mustafa Karabulut (80' Tevfik Köse), Hüseyin Atalay, Berat Ali Genç, Gökcan Kaya, Sadık Baş (14' Hakan Gökçek), Bertuğ Bayar
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Sabri Turgut, Fatih Selimhan Solmaz (86' Mehmet Bektaş), Ömer Esenkaya, Erçin Ilgaz, Caner Yılmaz, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Eren Taşkın (46' Mikail Koçak), Mehmet Atik (75' Ahmet Kaan Ergün), Muhammet Emre Kalkan
Teknik Direktör: Aykan Atik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Özkan, Kürşathan Akın, Enes Kanpara
Gol: DK 44: Hakan Gökçek (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: DK 26: Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor), DK 29: Osman Fırat (Tuzlaspor), DK 47: Mikail Koçak (Etimesgut Bld.), DK 56: Hakan Gökçek (Tuzlaspor), DK 74: Mehmet Atik (Etimesgut Bld.), DK 85: Muhammet Emre Kalkan (Etimesgut Bld.), DK 90: Berat Ali Genç (Tuzlaspor)
Kırmızı Kart: DK 45: Sabri Turgut (Etimesgut Bld.)
Fikstürü - Puan Durumu