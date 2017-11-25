﻿
Tuzlaspor 1 - Etimesgut Bld. 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

TUZLASPOR 1 - ETİMESGUT BLD. 0

Tuzlaspor 1 - Etimesgut Bld. 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Tuzlaspor ile Etimesgut Bld. Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.

339 Okunma

Tuzlaspor 1 - Etimesgut Bld. 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Tuzlaspor ile Etimesgut Bld. Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.

Tuzlaspor: Kaan Kars, Bülent Uzun, Osman Fırat, Lider Koç (85' Kaan Aşnaz), Ferhat Çoban, Hacı Mustafa Karabulut (80' Tevfik Köse), Hüseyin Atalay, Berat Ali Genç, Gökcan Kaya, Sadık Baş (14' Hakan Gökçek), Bertuğ Bayar

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Sabri Turgut, Fatih Selimhan Solmaz (86' Mehmet Bektaş), Ömer Esenkaya, Erçin Ilgaz, Caner Yılmaz, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Eren Taşkın (46' Mikail Koçak), Mehmet Atik (75' Ahmet Kaan Ergün), Muhammet Emre Kalkan

Teknik Direktör: Aykan Atik

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Özkan, Kürşathan Akın, Enes Kanpara

Gol: DK 44: Hakan Gökçek (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: DK 26: Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor), DK 29: Osman Fırat (Tuzlaspor), DK 47: Mikail Koçak (Etimesgut Bld.), DK 56: Hakan Gökçek (Tuzlaspor), DK 74: Mehmet Atik (Etimesgut Bld.), DK 85: Muhammet Emre Kalkan (Etimesgut Bld.), DK 90: Berat Ali Genç (Tuzlaspor)

Kırmızı Kart: DK 45: Sabri Turgut (Etimesgut Bld.)

﻿

Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
Menemen Bel. 3 - Tuzlaspor 0
Menemen Bel. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...
Etimesgut'ta Aykan Atik dönemi yenilgi ile başladı
Etimesgut Bld. - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿