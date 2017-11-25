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Çatalca Spor 0 - Bergama Bel. 1
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ÇATALCA SPOR 0 - BERGAMA BEL. 1

Çatalca Spor 0 - Bergama Bel. 1

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Çatalca Spor ile Bergama Bel. Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bergama Bel. 1-0 kazandı.

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Çatalca Spor 0 - Bergama Bel. 1

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Çatalca Spor ile Bergama Bel. Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bergama Bel. 1-0 kazandı.

Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Cengizhan Koç, Emre Özer, Deniz Bağlan (64' Sedat Debreli), Sinan Ayar (83' Barış Dillioğlu), Selçuk Çalışır, Serkan Urgancı (63' Onur Berber), Ömer Faruk Acı, Sadık Arda Yılmaztürk, Ufuk Özcan

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Ahmet Köseoğlu, Anıl Özönerli, Mehmet Tatlı, Erdin Üzer, Emre İşçiler, Samet Albayrak (88' Mehmet Mert Özkaptan), Ulaş Sarı, Bünyamin Uyanık, İsmail Palta (67' Hakan Çakır), Berk Baran (77' Hacı Ömer Doğru)

Teknik Direktör: Atılay Canel

Hakem: Gökhan Özbulut, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Ömer Karakaya, Sezgin Yıldırım

Gol: DK 30: Ahmet Köseoğlu (Bergama Bel.)

Sarı Kartlar: DK 42: Bünyamin Uyanık (Bergama Bel.), DK 56: Cengizhan Koç (Çatalca Spor), DK 67: Emre Özer (Çatalca Spor), DK 75: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor), DK 76: Mehmet Tatlı (Bergama Bel.), DK 85: Samet Albayrak (Bergama Bel.), DK 86: Mehmet Kahvecioğlu (Çatalca Spor)

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