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Adliyespor 1 - Aydınspor 1923 1
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ADLİYESPOR 1 - AYDINSPOR 1923 1

Adliyespor 1 - Aydınspor 1923 1

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Adliyespor ile Aydınspor 1923 Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adliyespor 1 - Aydınspor 1923 1

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Adliyespor ile Aydınspor 1923 Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adliyespor: Onurcan Piri, Anıl Yıldırım (73' Oğuzhan Azğar), Metin İlhan, Caner Özden, Faruk Yaldıran, Serkan Şirin, Deniz Keskin, Salih Sarıkaya, Ferdi Konak (65' Mustafa Serkan Koparan), Celal Hanalp, Ali Aydemir

Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur

Aydınspor 1923: Timur Çakıroğulları, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Ömer Serbest, İzzet Çelik, Ceyhun Yelkenci (90' Tuncay Kılıç), Mikail Albayrak (89' Çağlayan Menderes), Osman Berk Kınlı, Artun Kütükçü, Yusuf Yıldırım (79' Mesut Uzun), Habib Uzun

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Hakem: Emre Yüksel, Ahmet Yaşılak, Berkay Salman, Samet Tükenmez

Goller: DK 26: Ali Aydemir (Adliyespor), DK 60: Mikail Albayrak (Aydınspor 1923)

Sarı Kart: DK 30: Anıl Yıldırım (Adliyespor)

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