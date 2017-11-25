ADLİYESPOR 1 - AYDINSPOR 1923 1

Adliyespor 1 - Aydınspor 1923 1
TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Adliyespor ile Aydınspor 1923 Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Adliyespor: Onurcan Piri, Anıl Yıldırım (73' Oğuzhan Azğar), Metin İlhan, Caner Özden, Faruk Yaldıran, Serkan Şirin, Deniz Keskin, Salih Sarıkaya, Ferdi Konak (65' Mustafa Serkan Koparan), Celal Hanalp, Ali Aydemir
Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur
Haberleri İstatistikleri
Aydınspor 1923: Timur Çakıroğulları, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Ömer Serbest, İzzet Çelik, Ceyhun Yelkenci (90' Tuncay Kılıç), Mikail Albayrak (89' Çağlayan Menderes), Osman Berk Kınlı, Artun Kütükçü, Yusuf Yıldırım (79' Mesut Uzun), Habib Uzun
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Yüksel, Ahmet Yaşılak, Berkay Salman, Samet Tükenmez
Goller: DK 26: Ali Aydemir (Adliyespor), DK 60: Mikail Albayrak (Aydınspor 1923)
Sarı Kart: DK 30: Anıl Yıldırım (Adliyespor)
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