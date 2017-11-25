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Ankara Demirspor 0 - Y.Orduspor 1
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ANKARA DEMİRSPOR 0 - Y.ORDUSPOR 1

Ankara Demirspor 0 - Y.Orduspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında Ankara Demirspor ile Y.Orduspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Y.Orduspor 1-0 kazandı.

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Ankara Demirspor 0 - Y.Orduspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında Ankara Demirspor ile Y.Orduspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Orduspor 1-0 kazandı.

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu (88' Ahmet Şahbaz), Burak Sürmeli (65' Hasan Kaya), Bilal Özhan, Umut Aslan (62' Barış Gök), Hasan Ahmet Sarı

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Y.Orduspor: Hüseyin Bilge, Emre Kara (63' İlyas Barut), Kerim Bölük, Hasan Tosun, Safa Yıldırım, Mustafa Kayabaşı (88' Fatih Deniz), Tuncay Fındıkçı, Deniz Boztepe, Turan Yılmaz, Onur Toprak, Serdar Karaduman (72' Fatih Arat)

Teknik Direktör: Cahit Terzi

Hakem: A.s.buğrahan Koca, Onur İçyer, Adem Şahan, Tarık Güldal

Gol: DK 28: Serdar Karaduman (Y.Orduspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Mustafa Kayabaşı (Y.Orduspor), DK 60: Umut Aslan (Ankara Demirspor), DK 67: Hüseyin Erol (Ankara Demirspor), DK 67: Turan Yılmaz (Y.Orduspor), DK 67: Bilal Özhan (Ankara Demirspor), DK 69: Hasan Ahmet Sarı (Ankara Demirspor), DK 69: İlyas Barut (Y.Orduspor), DK 80: Fatih Arat (Y.Orduspor), DK 82: Kerim Bölük (Y.Orduspor), DK 90: Adem Sağlam (Ankara Demirspor)

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