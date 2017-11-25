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Karacabey Birlik 1 - Tarsus İdman Yurdu 1
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KARACABEY BİRLİK 1 - TARSUS İDMAN YURDU 1

Karacabey Birlik 1 - Tarsus İdman Yurdu 1

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Karacabey Birlik ile Tarsus İdman Yurdu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Karacabey Birlik 1 - Tarsus İdman Yurdu 1

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Karacabey Birlik ile Tarsus İdman Yurdu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer, İmam Almas, Samet Göker, Bünyamin Kasal (82' Emirhan Çolak), Yasin Tosun (74' Çağrı Gülcü), Yusuf Efil, İlyas Akan, Batuhan Er, Sedat Dursun, Emre Akdağ (72' Oğuzhan Yılmaz)

Teknik Direktör: Fethi Çokkeser

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Muhammed Ali Kurt, Serkan Küçük, Yasin Elmas, Samet Eker (90' Kubilay Serbest), Alper Yener, Ergun Cengiz, Ferhat Duman

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Hakem: Volkan Şeker, Aydın Şengül, Emrah Uluçay, Ufuk Tonbul

Goller: DK 79: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), DK 88: Batuhan Er (Karacabey Birlik )

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