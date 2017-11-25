GÖLCÜKSPOR 2 - KIRIKHANSPOR 1

Gölcükspor 2 - Kırıkhanspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında Gölcükspor ile Kırıkhanspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.
Gölcükspor: Sercan Yılmaz, Cenk Cengiz (56' Berke Bıyık), Devrim Aksongur, Furkan Saki, Bahattin Saral (73' Ahmet Özer), Onur Özcan, Sedat Cengiz, Yunus Özdemir, Selim Dedekoç, Ahmet Kutluer (56' Ömer Faruk Boz), Oktay Balcı
Teknik Direktör: Serdal Eroy
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Kırıkhanspor: Mustafa Arslan, Mustafa Acar, Okan Aslan, Doğancan Topal, Yusuf Turhan, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir (63' Taylan Özgün), Hasan Demir, Ahmet Karaman, Semih Durmuş (73' Mustafa Sevim), Mertcan Dursun
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Cindemir, Hakan Eygü, Erdem Altaş, Salih Çinkılıç
Goller: DK 59: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 63: Semih Durmuş (Kırıkhanspor), DK 85: Oktay Balcı (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Mehmet Akif Şerifoğlu (Kırıkhanspor), DK 47: Mustafa Acar (Kırıkhanspor), DK 47: Egecan Çevir (Kırıkhanspor), DK 53: Mertcan Dursun (Kırıkhanspor), DK 54: Selim Dedekoç (Gölcükspor), DK 75: Furkan Saki (Gölcükspor)
Kırmızı Kartlar: DK 89: Hasan Demir (Kırıkhanspor), DK 89: Selim Dedekoç (Gölcükspor)
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