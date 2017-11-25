Hatayspor 4 - İnegölspor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Hatayspor ile İnegölspor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 4-0 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Volkan Altınsoy, Mehmet Dingil, Mithat Yaşar, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Taha Balcı (74' Mehmet Albayrak), Caner Hüseyin Bağ (81' Köksal Yedek), Hamza Gür (74' Selim Ilgaz)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Bilal Özdemir, Ali Sakal, Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Okan Deniz (78' Ömer Faruk Çalışkan), Barış Sinan Üstün (62' Cihan Yeşilırmak), Ahmet Hakan Şahin (46' Kenan Şahin)
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Süleyman Yavaşoğlu, Kemal Mavi, Ömer Şivka
Goller: DK 10: Hamza Gür (Hatayspor), DK 56: Taha Balcı (Hatayspor), DK 67: Hamza Gür (Hatayspor), DK 70: Soner Örnek (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Raif Demir (İnegölspor), DK 45: Kemal Hastürk (İnegölspor), DK 61: Barış Sinan Üstün (İnegölspor), DK 79: Kenan Şahin (İnegölspor), DK 79: Mehmet Dingil (Hatayspor)
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