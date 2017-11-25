İstanbulspor 1 - Samsunspor 1
TFF 1.Lig 13. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Wellington Nascimento, Onur Kolay, Halil Çolak (66' Zafer Şensoy), Onur Ergün, Ali Dere (88' Mehmet Zeki Çelik), Muhsin Yıldırım, Nemanja Kojic (58' İbrahim Yılmaz)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Ercan Yazıcı, Ahmet Cebe (61' Ömer Kandemir), Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık (71' Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Georgios Samaras (58' Halil İbrahim Pekşen), John Chibuike
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Gökhan Memişoğlu, Emrah Ünal, Alper Çetin
Goller: DK 39: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 55: Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 83: Ramazan Övüç (Samsunspor), DK 86: Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor), DK 87: Ercan Yazıcı (Samsunspor), DK 90: Hasan Hatipoğlu (Samsunspor), DK 90: Yalçın Kılınç (İstanbulspor)
Kırmızı Kartlar: DK 45: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 90: Erkam Reşmen (Samsunspor)