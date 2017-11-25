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Adanaspor 3 - Gaziantepspor 2
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ADANASPOR 3 - GAZİANTEPSPOR 2

Adanaspor 3 - Gaziantepspor 2

TFF 1.Lig 13. haftasında Adanaspor ile Gaziantepspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 3-2 kazandı.

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Adanaspor 3 - Gaziantepspor 2

TFF 1.Lig 13. haftasında Adanaspor ile Gaziantepspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 3-2 kazandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Didi, Digao, Vladimir Koman, Abdulaziz Solmaz, Bekir Yılmaz (67' Yakup Demir), Oğuz Han Aynaoğlu (54' Sercan Kaya), Magaye Gueye (26' Yener Arıca), Bahattin Köse

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, İlker Günaslan, Gökhan Çamur, Harun Enes Nural, Zeki Sinanoğlu, Müslüm Talşik, Oktay Aydın (90' Hüseyin Polat), Mustafa Nacar, Serhan Yılmaz (45' Mehmet Sait Üzümcü), Yusuf Erdem (66' Mustafa Emirhan Özyaşar)

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Hakem: Bülent Birincioğlu, Sezgin Çınar, Vural Gül, Atilla Karaoğlan

Goller: DK 21: Gökhan Çamur (Gaziantepspor), DK 44: Vladimir Koman (Adanaspor), DK 48: Harun Enes Nural (Gaziantepspor), DK 82: Yakup Demir (Adanaspor), DK 90: Bahattin Köse (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 61: Digao (Adanaspor), DK 77: Müslüm Talşik (Gaziantepspor), DK 81: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 87: Selçuk Özcan (Gaziantepspor), DK 90: Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)

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