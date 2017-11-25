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Sivas Belediyespor 2 - Eyüpspor 0
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SİVAS BELEDİYESPOR 2 - EYÜPSPOR 0

Sivas Belediyespor 2 - Eyüpspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Sivas Belediyespor ile Eyüpspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 2-0 kazandı.

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Sivas Belediyespor 2 - Eyüpspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Sivas Belediyespor ile Eyüpspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 2-0 kazandı.

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Uğur Bulut, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Seyid Ahmet Han, Ahmet Arı (63' Niyazi Batuhan Salman), Hüseyin Bak, Samet Katanalp, Hakan Yağmurkaya, Feyyaz Belen (90' Ali Aydın), Sinan Akaydin (87' Eren Görür)

Teknik Direktör: Cevat İrez

Eyüpspor: Burak Kapan, Dede Çelik, Murat Akçay, Vahit Yaşar (46' Mehmet Tosun), Naci Bayraktaroğlu, Ahmet Devret, Bilal Gülden, Gencay Erten, İsmail Ayaz, Erhan Aydın (64' Erkan Yetişmiş), Kubilay Akyüz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Emre Abar, Özcan Genel, Mehmet Gökhan Ceylan, Erhan Kutlu

Goller: DK 15: Samet Katanalp (Sivas Belediyespor), DK 41: Sinan Akaydin (Sivas Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 21: İsmail Ayaz (Eyüpspor), DK 29: Feyyaz Belen (Sivas Belediyespor), DK 39: Dede Çelik (Eyüpspor), DK 89: Niyazi Batuhan Salman (Sivas Belediyespor)

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