ANKARA DEMİRSPOR - Y.ORDUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ankara Demirspor - Y.Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Ankara Demirspor - Y.Orduspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı A.s.buğrahan Koca yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hasan Ahmet Sari, Hüseyin Erol, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Umut Aslan
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
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Y.Orduspor: Onur Ramazan Toprak, Mustafa Kayabaşı, Tuncay Fındıkcı, Kerim Bölük, Hüseyin Bilge, Deniz Boztepe, Serdar Karaduman, Safa Yıldırım, Turan Yılmaz, Emre Kara, Hasan Tosun
Teknik Direktör: Cahit Terzi
Haberleri İstatistikleri
Hakem: A.s.buğrahan Koca, Onur İçyer, Adem Şahan, Tarık Güldal
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