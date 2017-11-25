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Ankara Demirspor - Y.Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANKARA DEMİRSPOR - Y.ORDUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ankara Demirspor - Y.Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında Ankara Demirspor ile Y.Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ankara Demirspor - Y.Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Ankara Demirspor - Y.Orduspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı A.s.buğrahan Koca yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hasan Ahmet Sari, Hüseyin Erol, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Umut Aslan

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Y.Orduspor: Onur Ramazan Toprak, Mustafa Kayabaşı, Tuncay Fındıkcı, Kerim Bölük, Hüseyin Bilge, Deniz Boztepe, Serdar Karaduman, Safa Yıldırım, Turan Yılmaz, Emre Kara, Hasan Tosun

Teknik Direktör: Cahit Terzi

Hakem: A.s.buğrahan Koca, Onur İçyer, Adem Şahan, Tarık Güldal

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