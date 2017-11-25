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İşte Gölcükspor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖLCÜKSPOR - KIRIKHANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gölcükspor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında Gölcükspor ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gölcükspor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Gölcükspor - Kırıkhanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 14. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Cindemir yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Gölcük Şehir

Gölcükspor: Furkan Sakı, Yunus Özdemir, Bahattin Saral, Sedat Cengiz, Ahmet Kutluer, Oktay Balcı, Cenk Cengiz, Selim Dedekoç, Onur Özcan, Sercan Yılmaz, Devrim Aksongur

Teknik Direktör: Serdal Eroy

Kırıkhanspor: Okan Aslan, Mustafa Acar, Hasan Demir, Ahmet Karaman, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Arslan, Doğancan Topal, Mertcan Dursun, Yusuf Turhan

Teknik Direktör:

Hakem: Volkan Cindemir, Hakan Eygü, Erdem Altaş, Salih Çinkılıç

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