İŞTE GÖLCÜKSPOR - KIRIKHANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gölcükspor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Gölcükspor - Kırıkhanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 14. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Cindemir yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Gölcük Şehir
Gölcükspor: Furkan Sakı, Yunus Özdemir, Bahattin Saral, Sedat Cengiz, Ahmet Kutluer, Oktay Balcı, Cenk Cengiz, Selim Dedekoç, Onur Özcan, Sercan Yılmaz, Devrim Aksongur
Teknik Direktör: Serdal Eroy
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Kırıkhanspor: Okan Aslan, Mustafa Acar, Hasan Demir, Ahmet Karaman, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Arslan, Doğancan Topal, Mertcan Dursun, Yusuf Turhan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Cindemir, Hakan Eygü, Erdem Altaş, Salih Çinkılıç
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