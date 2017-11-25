SULTANBEYLİ BEL. - ŞANLIURFA K.BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sultanbeyli Bel. - Şanlıurfa K.Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Şanlıurfa K.Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sait Tuzcu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Dursun Türk, Anıl Gir, Hakan Akman, Murat Çelik, Mehmet Ali Kıran, Fatih Dalgıç, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Safa Ali Memnun
Teknik Direktör: İhsan İdikut
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Şanlıurfa K.Bel.: Gökhan Şahin, Berkay Polat, Alican Tez, Mehmet Sayan, Muhammet Can Öztürk, Yeldar Yamaç, Bilal Şeflek, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Doğan, Fehmi Karakeçili, Mehmet Eksik
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
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Hakem: Sait Tuzcu, Turhan Akbaş, Uğur Akalp, Ömer Kocabey
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