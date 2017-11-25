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Adliyespor - Aydınspor 1923 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADLİYESPOR - AYDINSPOR 1923 SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adliyespor - Aydınspor 1923 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Adliyespor ile Aydınspor 1923 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adliyespor - Aydınspor 1923 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Adliyespor - Aydınspor 1923 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 14. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Yüksel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Adliyespor: Metin İlhan, Caner Özden, Ali Aydemir, Anıl Yıldırım, Celal Hanalp, Salih Sarıkaya, Serkan Şirin, Onurcan Piri, Faruk Yaldıran, Ferdi Konak, Deniz Keskin

Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur

Aydınspor 1923: Ramazan Karaca, Ceyhun Yelkenci, İsmail Hacıhafızoğlu, Osman Berk Kınlı, Habib Uzun, İzzet Çelik, Artun Kütükçü, Ömer Serbest, Timur Çakıroğulları, Mikail Albayrak, Yusuf Yıldırım

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Hakem: Emre Yüksel, Ahmet Yaşılak, Berkay Salman, Samet Tükenmez

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