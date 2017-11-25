KARACABEY BİRLİK - TARSUS İDMAN YURDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karacabey Birlik - Tarsus İdman Yurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Karacabey Birlik - Tarsus İdman Yurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Şeker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Karacabey Birlik : İmam Almas, Yasin Tosun, Sedat Dursun, Emre Akdağ, Batuhan Er, İlyas Yılmazer, Mehmet Mert Pala, Bünyamin Kasal, Samet Göker, İlyas Akan, Yusuf Efil
Teknik Direktör: Fethi Çokkeser
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Tarsus İdman Yurdu: Serkan Küçük, Yasin Elmas, Samet Eker, Ferhat Duman, Ergun Cengiz, Muhammed Ali Kurt, Sefa Durmuş, Alper Yener, Onur Şirin, İbrahim Hırçın, Barış Türkmen
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
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Hakem: Volkan Şeker, Aydın Şengül, Emrah Uluçay, Ufuk Tonbul
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