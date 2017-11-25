ORHANGAZİSPOR - OFSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Orhangazispor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Orhangazispor - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 14. Haftasında Yalova Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bayram Başkan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yalova Atatürk
Orhangazispor: Erman Öztürk, Kadir Gezer, Uğur Adem Gezer, Hasan Kul, Koray Kurt, Ercan Karaca, Murat İrişli, Muhammet Çiçek, Mustafa Yüksektepe, Oğuz Küçük, Atahan Mehmet Kömürlü
Teknik Direktör: Servet Renda
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Ofspor: Arif İşçi, Selim Şahin, Canberk Özçakır, Sergen İlhan, Nevzat Bilen, Muhammet Fettahoğlu, Niyazi Çolak, Fatih Aydın, Hamdi Dereli, Onur Çakır, Yunus Emre Kırdal
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bayram Başkan, Barış Akdağ, Fetullah Çetinelli, Yusuf Adnan Kendirciler
Maç Detayları - Canlı Anlatım