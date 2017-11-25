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Çatalca Spor - Bergama Bel. maç kadroları belli oldu...
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ÇATALCA SPOR - BERGAMA BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çatalca Spor - Bergama Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Çatalca Spor ile Bergama Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çatalca Spor - Bergama Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Çatalca Spor ile Bergama Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Gökhan Özbulut yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Selçuk Çalışır, Sadık Arda Yılmaztürk, Serkan Urgancı, Doğan Özcan, Cengizhan Koç, Sinan Ayar, Emre Özer, Ömer Faruk Acı, Mehmet Kahvecioğlu, Deniz Bağlan, Ufuk Özcan

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Ahmet Köseoğlu, Emre İşçiler, Samet Albayrak, Bünyamin Uyanık, Erdin Üzer, Anıl Özönerli, Mehmet Tatlı, Berk Baran, İsmail Palta, Ulaş Sarı

Teknik Direktör: Atılay Canel

Hakem: Gökhan Özbulut, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Ömer Karakaya, Sezgin Yıldırım

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