ÇATALCA SPOR - BERGAMA BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çatalca Spor - Bergama Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Çatalca Spor ile Bergama Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Gökhan Özbulut yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Çatalca Spor: Selçuk Çalışır, Sadık Arda Yılmaztürk, Serkan Urgancı, Doğan Özcan, Cengizhan Koç, Sinan Ayar, Emre Özer, Ömer Faruk Acı, Mehmet Kahvecioğlu, Deniz Bağlan, Ufuk Özcan
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
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Bergama Bel.: Kazım Sarı, Ahmet Köseoğlu, Emre İşçiler, Samet Albayrak, Bünyamin Uyanık, Erdin Üzer, Anıl Özönerli, Mehmet Tatlı, Berk Baran, İsmail Palta, Ulaş Sarı
Teknik Direktör: Atılay Canel
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Hakem: Gökhan Özbulut, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Ömer Karakaya, Sezgin Yıldırım
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