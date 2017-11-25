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Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
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TUZLASPOR - ETİMESGUT BLD. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Tuzlaspor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Tuzlaspor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Tuzla Belediye

Tuzlaspor: Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Hüseyin Atalay, Bertuğ Bayar, Hacı Mustafa Karabulut, Osman Fırat, Lider Koç, Kaan Kars, Berat Ali Genç

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Etimesgut Bld.: Sabri Turgut, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Muhammet Emre Kalkan, Osman Mert Göktepe, Eren Taşkın, Erçin Ilgaz, Fatih Selimhan Solmaz, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Mehmet Atik

Teknik Direktör: Aykan Atik

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Özkan, Kürşathan Akın, Enes Kanpara

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