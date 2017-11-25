TUZLASPOR - ETİMESGUT BLD. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Tuzlaspor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Tuzla Belediye
Tuzlaspor: Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Hüseyin Atalay, Bertuğ Bayar, Hacı Mustafa Karabulut, Osman Fırat, Lider Koç, Kaan Kars, Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
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Etimesgut Bld.: Sabri Turgut, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Muhammet Emre Kalkan, Osman Mert Göktepe, Eren Taşkın, Erçin Ilgaz, Fatih Selimhan Solmaz, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Mehmet Atik
Teknik Direktör: Aykan Atik
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Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Özkan, Kürşathan Akın, Enes Kanpara
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