﻿
Hatayspor - İnegölspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

HATAYSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hatayspor - İnegölspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Hatayspor ile İnegölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

137 Okunma

Hatayspor - İnegölspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Hatayspor ile İnegölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serdar Akkoçoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Soner Örnek, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

İnegölspor: Kemal Hastürk, İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Okan Deniz, Raif Demir, Ali Sakal, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Şener Özcan, Barış Sinan Üstün, Ahmet Hakan Şahin

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Süleyman Yavaşoğlu, Kemal Mavi, Ömer Şivka

﻿

Keçiörengücü yenildi ve liderliği verdi!
Sarıyer 0 - Hatayspor 2
İnegölspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Sarıyer - Hatayspor maç kadroları belli oldu...
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
"TFF, 2019 sonrası için kulüplerle oturup masaya yatırmalı"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿