HATAYSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hatayspor - İnegölspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Hatayspor ile İnegölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serdar Akkoçoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Soner Örnek, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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İnegölspor: Kemal Hastürk, İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Okan Deniz, Raif Demir, Ali Sakal, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Şener Özcan, Barış Sinan Üstün, Ahmet Hakan Şahin
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Süleyman Yavaşoğlu, Kemal Mavi, Ömer Şivka
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