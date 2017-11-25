ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNDEN ÖZAT'A SERT TEPKİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Kulübümüzde kısa bir dönem hasbel kader, teknik direktörlük görevinde bulunan ve şuan dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Spor Kulübünün başarısı için çalışması gereken zavallı, her zaman olduğu gibi asli görevini unutup başka bir camiaya çamur atma geleneğini devam ettirmektedir.

Osmanlıspor mağlubiyeti sonrası maç esnasında kendisini istifaya davet eden Gençlerbirliği taraftarlarını "bunlar Ankaragücü taraftarları" diyerek görmezden gelen ve başarısızlığını büyük Ankaragücü taraftarlarına iftira atarak örtmek isteyen malum şahsı, bu çirkin davranışından dolayı kınıyor ve kendisine tavsiyelerde bulunmak istiyoruz;

MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği spor kulüpleri, ezeli rakip, ebedi dosttur! Malum şahsın çirkin iftiraları asla ve asla iki kulübün arasındaki dostluğa zarar veremeyecektir. MKE Ankaragücü taraftarları, İlhan Cavcav sezonunda merhum İlhan Cavcav'ın aziz hatırası adına Geçlerbirliği Spor Kulübünün başarısından başka hiç bir şeyi temenni etmemektedirler. Bir başka kulübün aldığı sonuçlarla ilgili hiç bir tasarrufda da bulunmamaktadırlar. Mevzu bahis şahıs başta kendisiyle olmak üzere, çevresi, camiası ve yöneticileri ile barışık olup, Gençlerbirli Spor Kulübünün başarısı için çalışmalı, başarısızlığını örtmek için başka bir camianın taraftarlarına iftira atmamalıdır.

Türk futbolunun geçimsiz antrenörünün yaptığı talihsiz açıklamayı kınıyor, bu talihsiz açıklamanın taktirini Gençlerbirliği camiasına bırakıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyrulur,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü