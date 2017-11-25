SİVAS BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sivas Belediyespor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Abar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Sivas Belediyespor: Nuri Melih Mursal, Uğur Bulut, Feyyaz Belen, Samet Katanalp, Sinan Akaydin, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Hakan Yağmurkaya, Tunay Acar, Serkan Demirol, Seyid Ahmet Han
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Eyüpspor: Burak Kapan, Gencay Erten, Erhan Aydın, Bilal Gülden, Ahmet Devret, Vahit Yaşar, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Murat Akçay, Naci Bayraktaroğlu, Kubilay Akyüz
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Hakem: Emre Abar, Özcan Genel, Mehmet Gökhan Ceylan, Erhan Kutlu
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