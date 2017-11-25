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Sivas Belediyespor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SİVAS BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sivas Belediyespor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Sivas Belediyespor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sivas Belediyespor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Abar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Sivas Belediyespor: Nuri Melih Mursal, Uğur Bulut, Feyyaz Belen, Samet Katanalp, Sinan Akaydin, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Hakan Yağmurkaya, Tunay Acar, Serkan Demirol, Seyid Ahmet Han

Teknik Direktör: Cevat İrez

Eyüpspor: Burak Kapan, Gencay Erten, Erhan Aydın, Bilal Gülden, Ahmet Devret, Vahit Yaşar, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Murat Akçay, Naci Bayraktaroğlu, Kubilay Akyüz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Emre Abar, Özcan Genel, Mehmet Gökhan Ceylan, Erhan Kutlu

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