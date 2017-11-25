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İşte İstanbulspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE İSTANBULSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İstanbulspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 13. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İstanbulspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak İstanbulspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 13. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağatay Şahan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Atatürk Olimpiyat

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Nemanja Kojıc, İbrahim Halil Çolak, Ali Dere

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Ercan Yazıcı, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Emmanuel John Chıbuıke, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Çağatay Şahan, Gökhan Memişoğlu, Emrah Ünal, Alper Çetin

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