ADANASPOR - GAZİANTEPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Adanaspor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 13. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Gökhan Süzen, Abdulaziz Solmaz, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Rodrıgo Longo Freıtas, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Gaziantepspor: Şenol Can, Serhan Yılmaz, Zeki Sinanoğlu, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem, Mustafa Nacar, Harun Enes Nural
Teknik Direktör: Vedat Özsoylu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Sezgin Çınar, Vural Gül, Atilla Karaoğlan
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