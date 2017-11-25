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Adanaspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANASPOR - GAZİANTEPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 13. haftasında Adanaspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak Adanaspor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 13. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Gökhan Süzen, Abdulaziz Solmaz, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Rodrıgo Longo Freıtas, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Gaziantepspor: Şenol Can, Serhan Yılmaz, Zeki Sinanoğlu, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem, Mustafa Nacar, Harun Enes Nural

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Hakem: Bülent Birincioğlu, Sezgin Çınar, Vural Gül, Atilla Karaoğlan

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