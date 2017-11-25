OSMANLISPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ARDINDAN

Osmanlıspor Antrenörü Evrim Esendemir, 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçını 3 puanla kapattıkları için sevinçli olduklarını söyledi.



Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına teknik direktör İrfan Buz'un cezalı olması nedeniyle katılan Esendemir, maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Üç puanla dönüyoruz. Son derece mutluyuz." dedi.



Trabzonspor maçındaki sonuç nedeniyle kötü bir dönem geçirdiklerini anlatan Esendemir, "Kazanan oyunu oynadığımızı düşünüyoruz. Kolay değildi. Trabzonspor maçı çok tempolu geçmişti. İki kez öne geçtiğimiz maçtan puansız dönmek takımda tahribat bırakmıştı. Bugün arkadaşlar büyük bir işi başardı." değerlendirmesini yaptı.



Esendemir, bir soru üzerine "Geriye yaslanmak oyunumuzun bir parçası değildi. Kendiliğinden gelişti." şeklinde konuştu.



Gençlerbirliği cephesi



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kaybettikleri Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İşleri lehimize çevirecek zamanımız var." ifadelerini kullandı.



"Bu kadar koştuk, bu kadar top kullandık, bunu yaptık, şunu yaptık, bunlar hiçbir şey getirmiyor" diyen Özat, "Kazanan her zaman haklıdır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ben asla pes eden yapıya sahip değilim." diye konuştu.



Teknik direktör Ümit Özat, geçmişle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ben üç haftada ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi ayrılanlar aile boyu açıklamalar yapıyor. Takımımı biliyorum, bu ligi az çok biliyorum. Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmezler. Küfür eden, hocasını ve yönetimi istifaya davet eden insan, Gençlerbirliği taraftarı değildir. Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarları da var. Oyuncularım içeride gözyaşları içindeydi. Bu takıma bu transferleri ben yaptım. Futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum."