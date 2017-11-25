﻿
Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçı ardından
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ARDINDAN

Gençlerbirliği, 2'nci Ümit Özat döneminin ilk maçında Osmanlıspor'a 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası teknik direktörlerin açıklamaları...

391 Okunma

Osmanlıspor Antrenörü Evrim Esendemir, 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçını 3 puanla kapattıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına teknik direktör İrfan Buz'un cezalı olması nedeniyle katılan Esendemir, maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Üç puanla dönüyoruz. Son derece mutluyuz." dedi.

Trabzonspor maçındaki sonuç nedeniyle kötü bir dönem geçirdiklerini anlatan Esendemir, "Kazanan oyunu oynadığımızı düşünüyoruz. Kolay değildi. Trabzonspor maçı çok tempolu geçmişti. İki kez öne geçtiğimiz maçtan puansız dönmek takımda tahribat bırakmıştı. Bugün arkadaşlar büyük bir işi başardı." değerlendirmesini yaptı.

Esendemir, bir soru üzerine "Geriye yaslanmak oyunumuzun bir parçası değildi. Kendiliğinden gelişti." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kaybettikleri Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İşleri lehimize çevirecek zamanımız var." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar koştuk, bu kadar top kullandık, bunu yaptık, şunu yaptık, bunlar hiçbir şey getirmiyor" diyen Özat, "Kazanan her zaman haklıdır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ben asla pes eden yapıya sahip değilim." diye konuştu.

Teknik direktör Ümit Özat, geçmişle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Ben üç haftada ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi ayrılanlar aile boyu açıklamalar yapıyor. Takımımı biliyorum, bu ligi az çok biliyorum. Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmezler. Küfür eden, hocasını ve yönetimi istifaya davet eden insan, Gençlerbirliği taraftarı değildir. Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarları da var. Oyuncularım içeride gözyaşları içindeydi. Bu takıma bu transferleri ben yaptım. Futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum."
Yenikent'te iki Başkent ekibi çarpıştı!
İşte Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
1
"Gençlerbirliği'ni eli boş göndermek istiyoruz"
14
Özat: Takımın geldiği noktada asla sorumluluğum yok!
İşte 13. haftanın hakemleri
İrfan Buz, Gençlerbirliği maçında yok...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Cankirili Simsar Seco
25 Kasım 201701:10
Sen bir halta yaramaktan aciz herif kendi yetersizliginin bedelini Ankaragucu tataftarina cikarmaya kalkma o ceneni kapatirlar senin. Ankaranin en itici en sevilmeyen en kisiliksiz adamisin Ankaragucunu birak seni Gencler taraftarida sevmiyor ve istemiyor. Zorla taraftara sevdirilirmi bir adam? Defedin su patavatsizi gitsin yazik Genclerbirligine. Harcadiginiz zamana yazik.Sen kim Ankaragucune dil uzatmak kim? Haddini bil. Burayi kadikoymu sandin?
﻿