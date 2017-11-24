﻿
Yenikent'te iki Başkent ekibi çarpıştı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

YENİKENT'TE İKİ BAŞKENT EKİBİ ÇARPIŞTI!

Yenikent'te iki Başkent ekibi çarpıştı!

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Osmanlıspor ile Gençlerbirliği, Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-0 kazandı.

714 Okunma

Osmanlıspor 2 - Gençlerbirliği 0

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Osmanlıspor ile Gençlerbirliği Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-0 kazandı.

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Özer Hurmacı (84' Vaclav Prochazka), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Raheem Lawal (62' Tugay Kaçar), Aminu Umar, Sokol Cikalleshi (75' Adrien Regattin)

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye, Ahmet İlhan Özek (46' Elvis Manu), Alper Uludağ (65' Vedat Muriqi), Abdul Khalili, Jailton Paraiba (78' Murat Duruer), Petar Skuletic

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin

Goller: DK 39: Serdar Gürler (Osmanlıspor), DK 79: Serdar Gürler (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 74: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 90: Syarhey Palitsevich (Gençlerbirliği)
 

﻿

1
Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçı ardından
İşte Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
1
"Gençlerbirliği'ni eli boş göndermek istiyoruz"
14
Özat: Takımın geldiği noktada asla sorumluluğum yok!
İşte 13. haftanın hakemleri
İrfan Buz, Gençlerbirliği maçında yok...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿