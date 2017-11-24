YENİKENT'TE İKİ BAŞKENT EKİBİ ÇARPIŞTI!

Osmanlıspor 2 - Gençlerbirliği 0
Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Osmanlıspor ile Gençlerbirliği Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-0 kazandı.
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Özer Hurmacı (84' Vaclav Prochazka), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Raheem Lawal (62' Tugay Kaçar), Aminu Umar, Sokol Cikalleshi (75' Adrien Regattin)
Teknik Direktör:
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye, Ahmet İlhan Özek (46' Elvis Manu), Alper Uludağ (65' Vedat Muriqi), Abdul Khalili, Jailton Paraiba (78' Murat Duruer), Petar Skuletic
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin
Goller: DK 39: Serdar Gürler (Osmanlıspor), DK 79: Serdar Gürler (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 74: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 90: Syarhey Palitsevich (Gençlerbirliği)
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