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Manisaspor 2 - Adana Demirspor 1
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MANİSASPOR 2 - ADANA DEMİRSPOR 1

Manisaspor 2 - Adana Demirspor 1

TFF 1.Lig 13. haftasında Manisaspor ile Adana Demirspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisaspor 2-1 kazandı.

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Manisaspor 2 - Adana Demirspor 1

TFF 1.Lig 13. haftasında Manisaspor ile Adana Demirspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 2-1 kazandı.

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Berkay Samancı, Ümit Yasin Arslan, Nikola Mikic, Abdülkadir Korkut, Metin Yüksel, Daniel Dimov, Kağan Miray Bağış (81' Constantin Bakaki), Slavko Perovic (90' Asım Hamzaçebi), İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye (62' Zahit Fındık)

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Tolgahan Çiçek, Yaovi Douhadji, Lalawele Atakora, Yiğit İncedemir, Issoumaila Lingane, Abdulkadir Parmak, Theodore Mendy (79' Atabey Çiçek), Robert Tambe

Teknik Direktör: Ersel Uzgur

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Arkın Akgöl, Emin Yıldırım, Yalçın Taşkınfurat

Goller: DK 14: Nikola Mikic (Manisaspor), DK 17: Robert Tambe (Adana Demirspor), DK 64: Slavko Perovic (Manisaspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 69: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 76: Metin Yüksel (Manisaspor), DK 90: Slavko Perovic (Manisaspor)

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