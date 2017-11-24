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İşte Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Osmanlıspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 13. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Adewole Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Andreas Beyer Maxso, Sokol Cikallleshi, Anıl Karaer

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Abdul Rahman Khalılı, Ahmet İlhan Özek, Ousmane Cardınal Ndıaye, Dıalo Samba Guıdıleye, Alper Uludağ, Petar Skuletıc, Jaılton Lourenço Da Sılva

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin

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