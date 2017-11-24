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İşte Manisaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MANİSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 13. haftasında Manisaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Manisaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Manisaspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 13. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Nıkola Mıkıc, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Danıel Svetoslavov Dımov, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Adana Demirspor: Tolgahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Lalawele Atakora, Issoumaıla Lıngane, Yaovı Joseph Douhadjı, Robert Ndıp Tambe, Abdulkadir Parmak, İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Theodore Bernard Mendy, Sezer Özmen

Teknik Direktör: Ersel Uzgur

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Arkın Akgöl, Emin Yıldırım, Yalçın Taşkınfurat

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