BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
25 Kasım Cumartesi
13.00 Adana ASKİ-Canik Belediyespor (Menderes)
14.00 OGM Ormanspor-Yakın Doğu Üniversitesi (Sait Zarifoğlu)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Edip Buran)
15.00 Galatasaray-BOTAŞ (Ahmet Cömert)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
26 Kasım Pazar:
12.30 Bornova Beckerspor-İstanbul Üniversitesi (Bornova Atatürk)
14.30 Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
25 Kasım Cumartesi
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Sigortam.net Bakırköy Basket (Beylikdüzü)
15.00 Petkimspor-Ankara DSİ (ENKA)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Karesispor (TOBB ETÜ)
17.00 Antalyaspor-Selçuklu Belediyespor (Antalya)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Düzce Belediyespor-Yalova Group Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji (Bursa Atatürk)
26 Kasım Pazar:
16.00 Türk Telekom-Akhisar Belediyespor (TOBB ETÜ)
16.00 Bandırma Kırmızı-Afyon Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)