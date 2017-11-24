VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Voleybolda Efeler Ligi'ne 11. hafta, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde maç programı şöyle:
Efeler Ligi
25 Kasım Cumartesi
16.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Metro Enerji)
26 Kasım Pazar
15.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (GS Park)
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş (Afyonkarahisar Atatürk)
17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)
19.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)
Vestel Venus Sultanlar Ligi
25 Kasım Cumartesi
14.00 Nilüfer Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
14.00 Galatasaray-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (GS Park)
15.00 İlbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Eczacıbaşı VitrA-Seramiksan (Eczacıbaşı)
17.00 VakıfBank-Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş (Anafartalar)