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Voleybolda haftanın programı
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VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi'ne 11. hafta, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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Voleybolda Efeler Ligi'ne 11. hafta, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde maç programı şöyle:

Efeler Ligi 

25 Kasım Cumartesi

16.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Metro Enerji)

26 Kasım Pazar

15.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (GS Park)

17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş (Afyonkarahisar Atatürk)

17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)

19.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

25 Kasım Cumartesi

14.00 Nilüfer Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü) 

14.00 Galatasaray-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (GS Park) 

15.00 İlbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent) 

16.00 Eczacıbaşı VitrA-Seramiksan (Eczacıbaşı) 

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı) 

17.00 Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş (Anafartalar)

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