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Hentbolda haftanın programı
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HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 9, Kadınlar Süper Lig'e de 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 9, Kadınlar Süper Lig'e de 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligdeki maçların programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

25 Kasım Cumartesi

14.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Antalyaspor (Porsuk)

14.00 Merzifon Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Gümüşhacıköy)

15.00 MYK Hentbol-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (THF)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Maliye Piyango (Nilüfer)

29 Kasım Çarşamba

19.00 Göztepe-Aziziye Belediyesi Termalspor (Serdar Yereli)

19.00 Beşiktaş Mogaz-Adıyaman Belediyespor (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Lig

26 Kasım Pazar

13.00 Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

14.00 Aksaray Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)

17.00 Üsküdar Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Çamlıca)

17.00 Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

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