MAVİ KAPLAN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA: 10’DA 10!

Türk Telekom şampiyonluğa koşuyor. Yenilenen yönetimi ve güçlü takım kadrosuyla sezona iddialı başlayan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun 10. haftasında Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda Karesispor’a konuk oldu. Mavi Kaplanlar maça, Ender Aslan, TJ Campbell, Serhat Çetin, Monroe ve Nusret Yıldırım beşlisiyle başladı. Maça hızlı başlayan taraf Karesispor oldu. Art arta buldukları basketlerle 5. dakikada 22-14 öne geçen ev sahibi ekip, bu dakikadan sonra Türk Telekom’un ataklarına cevap vermekte zorlandı. Özellikle Monroe ile pota altında etkili olan Mavi kaplanlar, ilk çeyreği 22-20 geride kapattı.

10 maçta 10 galibiyet

Çekişmeli geçen 2. çeyrekte iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. 4 dakika geride kaldığı sırada 4 sayı önde olan konuk ekip, skor üstünlüğünü koruyamadı ve devre 41-41 berabere tamamlandı. 3. çeyreğe etkili başlayan Türk Telekom, Serhat Çetin’in üçlükleriyle öne geçmeyi başardı. Karesispor’un farkı azaltma çabalarına Monroe ile karşılık veren Mavi Kaplanlar 3. çeyreği, 60-57 önde bitirdi.

Final periyotunda, oyunun kontrolünü eline alan Mavi Kaplanlar, rakibin ataklarına geçit vermedi. Maç boyunca etkili oynayan Monroe’nun pota altından bulduğu sayılarla maç 78-71 Türk Telekom lehine sonuçlandı.

Maçın Türk Telekom tarafında en skorer ismi 28 sayıyla Darrly Monroe olurken, Fikret Can Akın 20 sayıyla skora katkı sağladı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Mavi Kaplanlar, 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak TBL’deki liderliğini namağlup sürdürdü.

Foto Albümü Mavi Kaplan Şampiyonluk Yolunda: 10’da 10! 6 FOTO

Türk Telekom kadrosu: Orkun Kemal Ertaş, Emre Uğurtürk, Ulaş Peker, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Ender Aslan, Kaya Peker, Serhat Çetin, Darryl Monroe, Orbay Kaya, Nusret Yıldırım, Recep Doğrusöz, Tj Terrance Campbell, Sercan Ergin

Karesi Spor Basketbol: Sezgin Eriş, Jerry Smith, Kerem Aydan Özel, Alican Güney, Kerem Gülmez, Volkan Aydın, Şahin Ekmen, Hazer Avcı, Azizcan Özdemir, Gökhan Karabıyık, Gani Laval, Enver Ekmen

1.Periyot: 22-20

2.Periyot: 41-41

3.Periyot: 57-60

4.Periyot: 71-78