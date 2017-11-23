ESKİŞEHİRSPORLU FUTBOLCULARDAN PROTESTO

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da futbolcular, siyah-kırmızılı takıma sahip çıkılmadığı gerekçesiyle antrenmana katılmadı.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Yücel İldiz, takım içerisinde oyuncuların özveriyle çalıştığını ve futbol adına her geçen gün iyi bir yere geldiklerini söyledi.

İldiz, tesislerdeki herkesin, bütün profesyonellerin fedakarlıkla çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ancak hakikaten bu kadar tepkisizlik ve sahipsizliğe oyuncularım isyan etti. Şu anda antrenmana çıkmadı. Kendi tempoları içinde salonda çalışıyorlar. Hiçbir şekilde Eskişehirspor'u zor durumda bırakmadan sahipsizliğe olan haklı isyanlarını kamuoyunun bilmesini istiyorlar. Bir an önce bu kulübü idare edecek insanların sorumluluk alması gerekiyor. Eskişehirspor telafisi olmayan yollara gidebilir. Önümüzdeki sürecin Eskişehirspor için iyi olmasını diliyoruz. Şu anda hiç iyi olmayan bir yere doğru gidiyoruz. Çok zor konumdayız."

Bu tabloyu herkesin iyi incelemesi gerektiğini dile getirerek, "Yoksa böyle büyük bir camiaya yazık olur. Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkıp gereğini yapacağız. Ancak bugünkü tablonun bir daha olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.