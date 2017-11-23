TUDOR'UN RAPORUNDAN 'TAKVİYE' ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, başkan Dursun Özbek'in talep ettiği raporu hazırladı. Hırvat teknik adam, takım içindeki son durumu aktarırken, sol bek ve stoper transferi istedi. Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, devre arasında savunmaya takviye istiyor.

Dursun Özbek'in talebi doğrultusunda rapor hazırlayan Hırvat teknik adam, yönetimin basının etkisinde kaldığını belirtti.

Takımın her gün geliştiğini belirten Hırvat çalıştırıcı, devre arasında mutlaka transfer yapılmasını isterken, sol bek ve stoper mevkileri için girişimlerde bulunulmasını talep etti.

Raporunda ligde lider olduklarını hatırlatan Tudor, yönetimden kendisine daha çok sahip çıkmasını istedi.

Hırvat teknik adam, büyük maçları kazanmaktansa, Mayıs ayında şampiyonluk yaşamayı tercih edeceğini raporuna ekledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sportif direktör Cenk Ergün ile toplantı yapmış ve Tudor'dan rapor istemişti.