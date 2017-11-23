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Özat: Takımın geldiği noktada asla sorumluluğum yok!
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ÖZAT: TAKIMIN GELDİĞİ NOKTADA ASLA SORUMLULUĞUM YOK!

Özat: Takımın geldiği noktada asla sorumluluğum yok!

Futbolda bu tarz gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Özat, "O zaman öyle gerekiyordu, büyüklerim öyle söyledi. Bugün de böyle ifade ettiler, geldik." dedi.

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Gençlerbirliği'nin doğup büyüdüğü kulüp olduğunun altını çizen Özat, "İnanın bana, başka bir kulüpte son 10 yılın en iyi derecesini elde etmiş teknik adam olarak, 3. hafta ayrılma sonrasında tekrar dönmeyi çok ciddi düşünürdüm ama konu Gençlerbirliği olunca farklı. Hem rahmetli başkana olan vefamız, şu anki başkana olan inancımız, sevgimiz ve kulübe, armaya olan bağlılığımız... Kulübün bendeki ve ailemdeki payını unutmamak lazım." ifadelerini kullandı. 



Özat, mukavelesinde para, tazminat, prim veya ligde kalma primi olmadığına dikkati çekerek, "Tekrar burada olmaktan memnunum. Mücadelenin olduğu yerde umut da vardır ümit de vardır, bundan kimse şüphe etmesin. Gençlerbirliği Kulübü, centilmenliği ile futbol kültürü edinmiş, emek vererek bir yerlere gelmiş kulüptür. Biz de vereceğimiz emekle kulübümüzü geçen sene tamamladığı yerlere yaklaştırmaya, yine oralarda bitirmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu. 

Takımın bugün geldiği noktada asla bir sorumluluğu olmadığını dile getiren Özat, şunları kaydetti: 

"Biz yine Allah nasip ederse ilk 10 içinde olacağız. Buna kendi adımın Ümit olduğuna inandığım kadar inanıyorum. Bu takımı ben kurdum, oyuncuları tanıyorum. Adale sakatlığı bulunan oyuncular var. Nedenleri araştırmaktan ziyade iyileşmelerini ve takıma dönmelerini bekliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, hepsini buraya ben transfer ettirdim. Onlara güvendiğim, inandığım için geldim. Yarıda bırakmak zorunda kaldığımız bir iş var. Bugün onu tamamlayıp, Gençlerbirliği'nin geçen sene ligi bitirdiği yerde bitirmesi için elimizden geleni yapacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarak başaracağımıza inanıyorum." 

Başkent derbisi hazırlıkları sürüyor

Öte yandan Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cuma günü Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu başlayan futbolcular, daha sonra 5’e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan taktik çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
İşte 13. haftanın hakemleri
İrfan Buz, Gençlerbirliği maçında yok...
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Ligin dibi birbiri ile karşılaşacak!
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Murat Cavcav: Başkan kafasına göre transfer yapmaz!
Futbol Masası: "Beştepe kaosu tercih etti"
4
"Gençlerbirliği, bu sefil tiyatronun dekoru olamaz!"
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5
Zekai
23 Kasım 201720:58
Transferleri sen yaptın ama bugün geldigi yerden sen sorumlu degilmişsin ben buna kusura bakmayın ama çüş derim.Başkada bir sey degil.
4
Hamit Guler
23 Kasım 201720:37
Kisacasi takim kume duserse benim sucum yok. Hem imzalarin sorumlususun hem kume duserse takim sorumlu degilsin. 8-9 mac her neyse yoklugunda bu takim daha iyi top oynadi ve 7 puan aldi. Su berbat kadroyu kurdugunu kabul ettigin halde Ocakta yine takviye yapilirsa bu Mesut hocayada, taraftarin zekasinada hakaret olmazmi? Ligi 10. Bitiren takimi Ibrahim Hoca kurmustu onada haksizligin buyugu yapildi. Gecen yildan en iyi 3 adamin gonderildi. Yerine gelen coplukle ligi 10. Nasil bitireceksin? Sozlerini iyi okuyan zaten mesaji rahatlikla alabiliyor. Su kulube sizlerin elinde gercekten yazik oluyor.
3
Mali
23 Kasım 201720:36
Konuştukca batıyosun la. Çık de bari fetö bana kumpas kurdu falan de,belki alkışlayanın olur
2
Şakir
23 Kasım 201719:34
Senin sorumluluğun yok, stajyer Başkan'ın da yok. O çöp transferleri biz taraftarlar yaptık. İkinizden de özür dileriz, ne olur bizi affedin !
1
GB
23 Kasım 201719:31
Kardeşim bu kulübe hiç mi matematikden anlayan adam gelmez. İlk 10 da olömak için 45 puan lazım. 8 puanımız var, geriye kaldı mı 37 puan ? Bu da kalan 22 maçta 10 galibiyet 7 beraberlik almayı gerektirir. Sen iyimisin Özat ? Bu galibiyetleri kimden alacaksın ?
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