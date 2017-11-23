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İşte 13. haftanın hakemleri
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İŞTE 13. HAFTANIN HAKEMLERİ

İşte 13. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

24 Kasım Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
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