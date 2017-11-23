TFF 1. LİG'DE HAKEMLER AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
25 Kasım Cumartesi:
13.00 İstanbulspor-Samsunspor: Çağatay Şahan
13.00 Adanaspor-Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu
15.30 Elazığspor-Boluspor: Süleyman Abay
15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Altınordu: Özgüç Türkalp
15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
27 Kasım Pazartesi:
18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: Zorbay Küçük