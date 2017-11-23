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Ligin dibi birbiri ile karşılaşacak!
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LİGİN DİBİ BİRBİRİ İLE KARŞILAŞACAK!

Ligin dibi birbiri ile karşılaşacak!

Osmanlıspor ile Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'ndaki maç saat 20:00'de başlayacak. İki takım da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

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Osmanlıspor ile Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'ndaki maç saat 20:00'de başlayacak. İki takım da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Osmanlıspor'da yükselen performans

Sahasında oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, evindeki yükselen performansını başkent derbisine de taşımayı amaçlıyor.

Trabzonspor'a geçen hafta deplasmanda 90+4. dakikada penaltıdan yediği golle 4-3 mağlup olan mor-sarılı ekipte, Gençlerbirliği maçı öncesi tek eksik bulunuyor.

Bordo-mavili takımla yapılan maçın 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli sol bek Tiago Pinto, başkent derbisinde forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği'nde 6 eksik

Teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran ve eski çalıştırıcısı Ümit Özat'ı yeniden takımın başına getiren Gençlerbirliği ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Ligde en son 8. haftada sahasında Beşiktaş'ı yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise bu sezon galibiyetle tanışamadı.

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi öncesi sakat futbolcuların fazlalılığı dikkati çekiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Kamal Issah ile kart cezalısı Zeki Yavru Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'de sekizer puanı bulunan iki ekipten Osmanlıspor 16'ncı, Gençlerbirliği ise 18. ve son sırada yer alıyor.

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1
LEOPARLAR
23 Kasım 201717:45
HELAL SİZE OSMANLISPOR YÖNETİMİ YİNE MAÇ BİLETLERİNİ YİNE 28 LİRA YAPTIĞIN AMACINIZ NE TARAFTAR İSTEMİYORMUSUNUZ BAKIN KAYSERİYE KASIMPAŞAYA MALATYASPORA BİLET FİYATLARI 5 LİRA VEYA 10 LİRA AMAÇ BOŞ TRÜBÜNLERLE MAÇ OYNAYIP BAŞARISIZLIKMI ÇOK ÇOK YAXIK
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