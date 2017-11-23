MURAT CAVCAV: BAŞKAN KAFASINA GÖRE TRANSFER YAPMAZ!

Takımın başına yeniden Ümit Özat'ı getiren Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav, süreci değerlendirdi. Murat Cavcav, birlik beraberlik içinde bu süreçten çıkmak istediklerini transferleri yapan Ümit Özat'a ve futbolculara güvendiklerini belirtirken devre arasında transfer yapabileceklerini ifade etti

Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı Murat Cavcav, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

Maksimum puanı toplamak istiyoruz

"Yarın Osmanlıspor ile oynayacağız. Ankara takımları olarak zor bir maç. İyi hazırlandık ve zor bir dönemden geçiyoruz. Takımımızın yaşadığı bu zor durumda destek olma sorumluluğunda olmaları gerekirdi. Muhalefet yapmasını bilmeyenler bize asla rakip olamazlar. Yeni bir döneme yeni teknik adam ile başlıyoruz. Gençlerbirliği altyapısında yetişmiş, futbolcu olarak oynamış Ümit hocayı tekrar getirdik. Yönetim kurulu olarak karar aldık. Uygun bulduk yeniden hocamız geldi. Galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz. 5 hafta sonra ara olacak. Maksimum puanı toplamak istiyoruz. Gençlerbirliği büyük bir camia. Bunu atlatacağız, birlik beraberlikle bunu atlatacağız. O günkü şartlar onu gerektiriyordu, şimdi ki şartlar bunu gerektiriyor. Her teknik adam başarılı olmak için geliyor.

Başkan kafasına göre transfer yapmaz

"Ümit hoca geçen sezon bizim antrenörümüz olarak görev yaptı ve 46 puanla 8.sırada yer aldık, bizim için başarılı bir sonuçtu. Rahmetli babamı kaybettik bu dönemde. Sezon başı hesaplar uymadı ama genel olarak bizde mantık çercevesinde transferleri yaptık. Bunlar boş dedikodular bunlarla uğraşacak zamanım yok transferlerle ilgili dedikodular hakkında konuşacak zamanım yok. Takımın transfer komitesi var, scout ekibi var. Başkan kafasına göre transfer yapmaz. Teknik ekibe görüşürüz. Her transferin çok başarılı olacağını kimse garanti edemez. Bu süreçte bu tip kaoslara girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dedikodu yapmasınlar bizim huzura ihtiyacımız var. Oyuncularım İlhan Cavcav sezonunun bilinci içinde sahaya en iyisini yansıtacaklarını düşünüyorum. Ümit Özat'a ve takımımıza güveniyoruz. Oyuncularımız üst düzey oyuncular. Duruma göre takviye yapmaya da çalışırız. Hocamız talep ederse ona göre takviye yaparız. Her takımda böyle süreçler olur. Rahmetli babam döneminde de böyle durumlar olmuştur. Mesut Bakkal hocama da yaptığı çalışmalar için teşekkür ederim."