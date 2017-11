MURAT CAVCAV: BAŞKAN KAFASINA GÖRE TRANSFER YAPMAZ!

sana babanın yaptığı transferler doğruydu diye kim söyledi ki? baban da son zamanlarda yanlış transferleri ile meşhur oldu. neyse işte. bak murat bey. herkes her işi bilmek zorunda değil. kimse babasının yaptığı işe devam etmek zorunda da değil. belli ki sende bu yetenek yok. niye zorluyorsun ki? dünya kadar paran var. git, gez, dolaş. kendin de strese girme bizi de sokma işte. kendini de rezil ediyorsun, soyadını da rezil ediyorsun, kulübü de rezil ediyorsun. yapma böyle.

7

Abdurrahman Kirmizi

23 Kasım 201718:33

Murat Cavcav cikis noktan dogru insan inandigi seyi yapacak ve yaptigi seye eksiksiz inanacak bu konuda kimse sana haksizlik edemez. AMMAAAA senin inandigin seylerin gercegi yansittigi konusunda senin kabugunun disinda onay ve kabul gordugu soylenemez. Her isin bir mantigi var.Tek adamlik rahmetliye yakisirdi cunku onun bu kulube gelis sekli ve donemi tek adamligi kaldirirdi. 2017 de bu artik yetersiz ve gecersiz. Ikinci bir olayda Ilhan baskan geldigi sezondan itibaren ustuste alt liglerden baslayan bir yukselis yasandi zaten yoklukla bogusan kulupte kimse rakip olamazdi ancak sukrettik. Ilhan baskan transferde bir donem buyuk isler yapti ama son 10 yili you bakildiginda basarili olmaktan uzakti zaten opulmeler baslamisti. Senin konumunda ilk yapman gereken bir baskan olarak once baglayici ozellik tasiman ve cevrendekilere GUVEN vermeyi hedeflemendi ama iste o sagduyu gerektiren durumda isi diktaya doktun Ilhan baskani kopye etmeye calistin ortaya baskan degil KULUBUN SAHIBI gibi davranan bir sahis cikti. Bu isler birazda karizma ve itibar isi.Umit Ozati kendine akil hocasi eden adamin bence oturup iyi bir ozelestiri yapmasi gerekir. Umit Ozat futbolu gectim hayatin hangi sahnesinde ornek veya akil alinabilecek bir kisidir gercekten? Bu kadar yanlisi yapan adami Ilhan Cavcav 3 haftada kovardi. Senin sirket mudurun senin yaptigini yapsa simdi issizdi..artik degisim zamani geldi. Cavcav hanedanini oynamaktan vazgecip kulubu daha iyi yere getireceklere firsat verirsen bu taraftar seni saygiyla anar. Yoksa yalniz adam olarak devam eder amatore yaklasinca belki alarm zilinin caldigini farkedersin. Bu kulubun taraftarida buna ne kadar izin verir birlikte izleyelim.