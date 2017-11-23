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Murat Cavcav: Başkan kafasına göre transfer yapmaz!
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MURAT CAVCAV: BAŞKAN KAFASINA GÖRE TRANSFER YAPMAZ!

Murat Cavcav: Başkan kafasına göre transfer yapmaz!

Takımın başına yeniden Ümit Özat'ı getiren Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav, süreci değerlendirdi.

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Takımın başına yeniden Ümit Özat'ı getiren Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav, süreci değerlendirdi. Murat Cavcav, birlik beraberlik içinde bu süreçten çıkmak istediklerini transferleri yapan Ümit Özat'a ve futbolculara güvendiklerini belirtirken devre arasında transfer yapabileceklerini ifade etti

Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı Murat Cavcav, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar: 

Maksimum puanı toplamak istiyoruz

"Yarın Osmanlıspor ile oynayacağız. Ankara takımları olarak zor bir maç. İyi hazırlandık ve zor bir dönemden geçiyoruz. Takımımızın yaşadığı bu zor durumda destek olma sorumluluğunda olmaları gerekirdi. Muhalefet yapmasını bilmeyenler bize asla rakip olamazlar. Yeni bir döneme yeni teknik adam ile başlıyoruz. Gençlerbirliği altyapısında yetişmiş, futbolcu olarak oynamış Ümit hocayı tekrar getirdik. Yönetim kurulu olarak karar aldık. Uygun bulduk yeniden hocamız geldi. Galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz. 5 hafta sonra ara olacak. Maksimum puanı toplamak istiyoruz. Gençlerbirliği büyük bir camia. Bunu atlatacağız, birlik beraberlikle bunu atlatacağız. O günkü şartlar onu gerektiriyordu, şimdi ki şartlar bunu gerektiriyor. Her teknik adam başarılı olmak için geliyor.

Başkan kafasına göre transfer yapmaz

"Ümit hoca geçen sezon bizim antrenörümüz olarak görev yaptı ve 46 puanla 8.sırada yer aldık, bizim için başarılı bir sonuçtu. Rahmetli babamı kaybettik bu dönemde. Sezon başı hesaplar uymadı ama genel olarak bizde mantık çercevesinde transferleri yaptık. Bunlar boş dedikodular bunlarla uğraşacak zamanım yok transferlerle ilgili dedikodular hakkında konuşacak zamanım yok. Takımın transfer komitesi var, scout ekibi var. Başkan kafasına göre transfer yapmaz. Teknik ekibe görüşürüz. Her transferin çok başarılı olacağını kimse garanti edemez. Bu süreçte bu tip kaoslara girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dedikodu yapmasınlar bizim huzura ihtiyacımız var. Oyuncularım İlhan Cavcav sezonunun bilinci içinde sahaya en iyisini yansıtacaklarını düşünüyorum. Ümit Özat'a ve takımımıza güveniyoruz. Oyuncularımız üst düzey oyuncular. Duruma göre takviye yapmaya da çalışırız. Hocamız talep ederse ona göre takviye yaparız. Her takımda böyle süreçler olur. Rahmetli babam döneminde de böyle durumlar olmuştur. Mesut Bakkal hocama da yaptığı çalışmalar için teşekkür ederim."

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10
tahir
23 Kasım 201718:43
sana babanın yaptığı transferler doğruydu diye kim söyledi ki? baban da son zamanlarda yanlış transferleri ile meşhur oldu. neyse işte. bak murat bey. herkes her işi bilmek zorunda değil. kimse babasının yaptığı işe devam etmek zorunda da değil. belli ki sende bu yetenek yok. niye zorluyorsun ki? dünya kadar paran var. git, gez, dolaş. kendin de strese girme bizi de sokma işte. kendini de rezil ediyorsun, soyadını da rezil ediyorsun, kulübü de rezil ediyorsun. yapma böyle.
9
Apollo Sakir
23 Kasım 201718:36
Dogru kulupte gorev dagiliminda delegasyon var aynen takip ettigi sekilde... Baskan M Cavcav Scout ekibi M Cavcav U.Ozat Transfer komitesi M Cavcav U Ozat Transfer Maddi danisman M Cavcav U Ozat...kilavuzu karga olanin....
8
Şakir
23 Kasım 201718:34
Babasındaki bilginin yüzde 1'i yok ama babasındaki tek adamlığın yüzde 100'ünü kullanmaya kalkıyor.
7
Abdurrahman Kirmizi
23 Kasım 201718:33
Murat Cavcav cikis noktan dogru insan inandigi seyi yapacak ve yaptigi seye eksiksiz inanacak bu konuda kimse sana haksizlik edemez. AMMAAAA senin inandigin seylerin gercegi yansittigi konusunda senin kabugunun disinda onay ve kabul gordugu soylenemez. Her isin bir mantigi var.Tek adamlik rahmetliye yakisirdi cunku onun bu kulube gelis sekli ve donemi tek adamligi kaldirirdi. 2017 de bu artik yetersiz ve gecersiz. Ikinci bir olayda Ilhan baskan geldigi sezondan itibaren ustuste alt liglerden baslayan bir yukselis yasandi zaten yoklukla bogusan kulupte kimse rakip olamazdi ancak sukrettik. Ilhan baskan transferde bir donem buyuk isler yapti ama son 10 yili you bakildiginda basarili olmaktan uzakti zaten opulmeler baslamisti. Senin konumunda ilk yapman gereken bir baskan olarak once baglayici ozellik tasiman ve cevrendekilere GUVEN vermeyi hedeflemendi ama iste o sagduyu gerektiren durumda isi diktaya doktun Ilhan baskani kopye etmeye calistin ortaya baskan degil KULUBUN SAHIBI gibi davranan bir sahis cikti. Bu isler birazda karizma ve itibar isi.Umit Ozati kendine akil hocasi eden adamin bence oturup iyi bir ozelestiri yapmasi gerekir. Umit Ozat futbolu gectim hayatin hangi sahnesinde ornek veya akil alinabilecek bir kisidir gercekten? Bu kadar yanlisi yapan adami Ilhan Cavcav 3 haftada kovardi. Senin sirket mudurun senin yaptigini yapsa simdi issizdi..artik degisim zamani geldi. Cavcav hanedanini oynamaktan vazgecip kulubu daha iyi yere getireceklere firsat verirsen bu taraftar seni saygiyla anar. Yoksa yalniz adam olarak devam eder amatore yaklasinca belki alarm zilinin caldigini farkedersin. Bu kulubun taraftarida buna ne kadar izin verir birlikte izleyelim.
6
Yaşar Batur
23 Kasım 201718:02
Başkan, yönetim kurulu olarak karar aldık diyorsun ama yönetim kurulunun yarısının bundan haberi yok, onu napacaz? Biz toplantıda karar almadık, başkan kararını bize bildirdi sadece diyor hatta bir tanesi... Bak sana diyeyim, üç kişi garanti olmak üzere yeni istifa dalgası geliyor, hazır ol. Hatta başa çıkamayacağın güçler varsa aklını kullan, yol yakınken sen de istifa et.
5
Zekai
23 Kasım 201717:53
Transferlerinde sende scout ekibinde teknik heyetinde yerin dibine batsın lig puan siralamasına terstenmi bakıyorsun sen güven nedir biliyormusun?
4
nöri gantar
23 Kasım 201717:53
bu herif kafayı sıyırmış.kim bu deliyi başkan yaptı yaaa.
3
Mezarinda titreyen cavcav
23 Kasım 201717:52
M.cavcav Ne sana ne hocana destegimiz var kurtaracaginiza da inanmiyoruz. Insan biraz elestirileri dikkate alir herkes transferler kotu dusecez derken kadro yeterli demekte zekanizi sorgulatiyor zaten 6 haftada puan muan toplayamayacaksiniz ve 26 27 hafta gibi dusmus oluruz. Iste o zaman allah sizin bin belanizi versin. (Yonetim menajer hoca futbolcular olarak komple)
2
yuuuhh
23 Kasım 201717:30
pes artık vallahi pes. pişkinliğin de bu kadarı olur.
1
GB
23 Kasım 201717:16
Kim dedikodu yapıyor ? Her şeyi net olarak yüzüne söylemiyor muyuz ? Aldığın çöp transferleri tek tek saymıyor muyuz ? 3 ay sonra aldıklarını gönderdiğini yazmıyor muyuz ? Bunlara cevap vermek yerine "dedikodu" öyle mi ? Esas senin yaptığın dedikodu... Çünkü mesnedi yok !
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