ZİRAAT BANKASI'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Voleybol Efeler Ligi'nde 10'da 10 yapan Ziraat Bankası, sezon sonunda tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Müzesinde lig şampiyonluğu kupası bulunmayan başkent ekibi, bu sezonki yüksek performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan ve lider durumda bulunan Ziraat Bankası, sezon sonunda mutlu sona ulaşarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Ziraat Bankası'nın başarısında büyük emeği bulunan, aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Makedon başantrenör Joshko Milenkoski, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milenkoski, Ziraat Bankası'nı öncelikle kurumsal niteliği nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'de daha önce Maliye Piyango'yu çalıştıran Makedon başantrenör, "6 senedir Ankara'dayım ve burada yaşamayı çok seviyorum. Aynı zamanda burada federasyona yakınım çünkü milli takımla devam eden bir sözleşmem var." dedi.

Milenkoski, lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Realist olmak gerekirse 10'da 10 gibi bir sonuç beklemiyorduk çünkü Avrupa'nın en önemli liglerinden birinde oynuyoruz. Bundan dolayı çok memnunum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Umarım, ligin ilerleyen döneminde de aynı başarıyı devam ettirir ve şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.