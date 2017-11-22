ŞENER ŞEN, ANKARAGÜCÜ'NÜN MAÇINA GELECEK!

Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen, Ankaragücü Spor Kulübü’nün başlattığı SMS kampanyasına verdiği destekten sonra, basın sözcüsü Tuna Yılmaz tarafından Ankaragücü’nün herhangi bir maçına davet edildi.

TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Ankaragücü, yaşadığı ekonomik sıkıntılarını aşabilmek için çareler ararken, ‘Yalnız Değilsin Ankaragücü’ sloganıyla başlattıkları SMS kampanyasına ilgi büyük oldu. Ankaragücü’nün başlattığı SMS kampanyasına destek veren bir diğer isim ise Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen oldu. Şener Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şanlı Ankaragücü’nü bu zor zamanlarda yalnız bırakmama adına gelin hep birlikte bu kampanyaya destek verelim” dedi.

Bunun üzerine taraftarın yönetime Şener Şen’i maça davet edin ısrarı sonucu Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Şener Şen’i Ankaragücü maçına davet etti.

Usta oyuncu Şen ise yapılan davete, “Şanlı Ankaragücü’nün daveti üzerine, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak bir maça, büyük Ankaragücü taraftarlarına sürpriz yaparak geleceğim” diye cevap verdi.

Kulübün basın sözcüsü Tuna Yılmaz, usta oyuncu Şener Şen’i Ankara’da ağırlamaktan büyük şeref duyacaklarını belirtti.

Yılmaz, "Ustanın maçımıza geleceği günü sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyoruz" ifadesini kullandı.