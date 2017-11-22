FUTBOL MASASI: "BEŞTEPE KAOSU TERCİH ETTİ"

Son maçlarını kaybedip, puan cetvelinin dibinde kalan Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, 2 gün sonra kritik derbide kader maçına çıkacak. Kırmızı-siyahlılar, tartışılan bir operasyonla Mesut Bakkal’ı gönderip, yerine, her çıkışı polemiğe neden olan Ümit Özat’ı takımın başına getirdi.A.Gücü, inat, ısrar ve azimle sürdürdüğü takibin sonunda lideri yakaladı. İki kritik hafta, ligin tepesinde dengeleri değiştirecek gibi duruyor.

SORULAR

1- Süper Ligde sancılı bir dönemden geçen ve dipten çıkamayan Gençlerbirliği’nde, teknik direktörlük görevine yeniden Ümit Özat’ın getirilmesini nasıl değerlendirirsiniz ?

2- A.Gücü, zirveyle arasındaki farkı bire indirdi. Rakipleri Giresunspor ile deplasmanda, Ümraniyespor ile içerde üst üste karşılaşacak. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz ?

3- Zorlu bir deplasmanda iki kez öne geçen ve 3 gol attığı maçı kaybeden Osmanlıspor, sizce neyi eksik ya da yanlış yapıyor. Başkent derbisinde sonuç ne olur ?

Özgür Şahiner: Görevden alınan Mesut Bakkal’ın, dışarıdan yönlendirmelerle, takımı sabote eden oyuncular olduğunu düşünüyorum sözleri, içten içe çürüyen yapının ayakta durmasının zor olduğunu gösteriyor.

Eray Görgülü: TFF Birinci Ligde şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Ankaragücü, liderlik yolundaki rakiplerinden biri olan Giresunspor karşısında da biraz zorlanabilir.

Deniz Gürel: Derbinin favorisinin Osmanlıspor olduğunu düşünüyorum. Eğer devre arasında oyuncu kaybetmezlerse ligde kalma adına şansları, bugün için Gençler’den fazla.

Fatih Tekeci: Murat Cavcav, ligin 3. haftasında gönderdiği Ümit Özat’ı tekrar takımının başına getirerek, şimdiye kadar yaptığı acemilik ve yanlışlarını resmen ‘tescil’ ettirdi.

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Milli maç arasından dönüşte, Süper Lig temsilcileri haftayı yine puansız kapadı. Gençlerbirliği, belki de sezonda yeni bir sayfa açıp, yeni hikayeler yazacağı bir maçta Kayserispor’a sahasında 2-1 kaybederken, kendini yeni tartışmaların içinde buldu. Osmanlıspor ise galip mi dönüyoruz, bir puan mı alıyoruz derken, uzatma anlarında gelen ucuz penaltı ile sahadan yenik ayrıldı. Ankaragücü cephesinde, parasal sorun bitecek gibi durmuyor. Takım ise zirveye yerleşmeye kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kritik bir maç haftasına doğru yol alırken, Başkent ekiplerinin durumuyla ilgili olarak, Hürriyet Ankara Futbol Masası ekibinin görüşlerini aldık.

CAN DERDİNDEYİZ SAVUNMASI

Gençlerbirliği Başkan Murat Cavcav, Özat’ın yeniden gelişi ile ilgili olarak, “Vakit kaybedemezdik, can derdindeyiz. Bu transferleri yapan Özat’a görev vermeyi doğru bulduk” dedi. Sezon öncesi kampı yöneten Ümit Özat’ın, takımı, yeni transferleri ve kulübü iyi tanıdığını belirten Cavcav, “Sonuçta daha birkaç hafta önce futbolcularla tesiste kalıyor, gece gündüz onlarla yaşıyordu. Kendisi de bize güvence verdi. Futbolculara inandığını, bu takımın kesinlikle iyi yerlere geleceğini, hatta üst sıralara oynayacağını ifade etti. Kendisiyle görüştük ve geçmişteki olumsuzluklardan ders çıkararak Gençlerbirliği’ni layık olduğu yere getirme konusunda fikir birliğine vardık” ifadelerini kullandı.

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Özgür ŞAHİNER

TUTAR TARAFI YOK

1- Geçmişte de Gençlerbirliği’nde herkesi şok eden çok gelişme yaşandı ancak bu karar, tarihi bir skandaldır. Şu anki başarısız tablonun iki mimarı Murat Cavcav ve Ümit Özat’ın, yeniden bir araya gelmesi, sonraki sürecin daha sancılı ve tartışmalı geçeceğinin işareti. Camianın tepkisini çeken, dışarıdan takıma müdahale ettiği iddia edilen ismi, bir kez daha takımın başına getirmek, hem büyük bir risk hem de açıkça meydan okumadır. Korku ve gerilim, takımı daha hızlı uçuruma sürükler.

BASKIYI YAŞATTI

2- Ankaragücü’nün futbolcuları, saha dışı faktörleri unutup, saha içine çok iyi motive olduğunu gösterdi. Takım, artık zirvenin ortağı. Tarihi, camiası ve adının büyüklüğü ile bundan sonraki tüm maçların da favorisi. Çaykur Rize müsabakası ile başlayan seride, sabırla, hep bir tuğla ekleyerek buralara geldiler. A.Gücü baskısı, rakiplerini son maçlarında puan kaybına sürükledi. Daha önce de söyledim, 2 maçta alınacak 4 puan, A.Gücü’nün yolunu açar.

ESKİ TÜFEĞE DİKKAT

3- Ligin dibinde kalmış, kurgusunu oturtamamış, ritmini bir türlü bulamamış takımın, F.Bahçe’den sonra, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşması kolay değil. Böylesi zor şartlarda, hakem faktörünün de büyükler lehine işlediğini unutmamak lazım. Sezon başından bu yana, takım savunmasında giderilemeyen bir arıza var. Şu da bir gerçek ki Osmanlıspor, bazı maçları kaybedecek kadar kötü oynamadı. Derbide, eski Gençler’li Serdar’ın formu belirleyici olur.

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Eray GÖRGÜLÜ

TEK KELİMEYLE DELİLİK

1- Albert Einstien’ın çok ünlü bir sözü vardır: “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar beklemektir.” Enkaz haldeki bu takımı, sezon başında kim kurdu? Gençlerbirliği, Süper Ligin ilk üç haftasında, hangi teknik direktör yönetiminde bir puan aldı. Öyleyse, koskoca ligde hoca kalmamış gibi, enkazın sorumlusundan, enkazı ayağa kaldırmasını beklemek delilik değil de nedir?

KOLAY KOLAY YIKILMAZ

2- Tahmin ettiğimiz gibi, Ankaragücü’nün, içerde de oynasa Denizlispor maçı çok da kolay geçmedi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertliler, liderlik yolundaki rakiplerinden biri olan Giresunspor karşısında da biraz zorlanabilir. Giresun deplasmanından, en kötü ihtimalle beraberlikle dönecek güçte olan Ankaragücü, evinde Ümraniyesporu da geçecektir.

ÇARESİZLİK SÜRÜYOR

3- Osmanlıspor’un hücum futbolu oynayan takımlar karşısındaki çaresizliği devam ediyor. Bu kez, çetin bir deplasmanda 3 gol birden buldu ama yetmedi. 2-0 öne geçtiği Trabzonspor karşısında, ligimizin klasik bir hatasını tekrarladı ve kapanma psikolojisine girdi, son dakika golüyle de yıkıldı. Bunun yanında, Osmanlısporlu futbolcularda motivasyon ve konsantrasyon sorunu var.

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Deniz GÜREL

İNŞALLAH O BAŞLIKLAR ATILMAZ

1- Çocukluğumuzda Elm Sokağı Kabusu serisi vardı. Gençlerbirliği’nin başına gelenler bu filmlerden farksız. Kabus gibi bir sezon. Bunun üzerine bir de çaresizlik eklendi ve gönderilen Ümit Özat kurtarıcı olarak geri getirildi. Bu kadroya Morinho da gelse Guardiola da gelse çok bir şey yapamaz. Baştan beri devre arasına kadar toplayabildiği puan Gençler için kâr diyorum. Umarım sezon sonunda ‘Babasının ismini taşıyan sezonda oğlu Gençler’i düşürdü’ başlıkları atılacak bir durum yaşamayız.

İKİ MAÇ EN AZ 4 PUAN

2- Süper Lig’de dibe vurduğumuz sezonda Ankaragücü yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sarı-lacivertliler için motive edici oldu. Maddi sorunlar aşılmasa da işler şimdilik yolunda gidiyor. Giresun deplasmanından en az 1 puan bekliyorum. Ümraniye önünde alınacak 3 puanla liderlik koltuğuna oturulacağını düşünüyorum. A.Gücü ilk yarıyı lider bitirebilirse o motivasyonla ligin sonunu getirecektir.

HEYECAN PUAN ETMİYOR

3- Osmanlıspor sezon başından bu yana pek çok puan alabileceği maçtan eli boş döndü. Trabzon deplasmanında yendi, puan alacak derken kaybetti. Trabzon deplasmanında 3 gol bulması, heyecan verici bir maç olması güzel ama puan tablosuna bunlar yansımıyor. Ben bu haftaki Ankara derbisinin favorisi olduklarını düşünüyorum. Eğer devre arasında oyuncu kaybetmezlerse ligde kalma adına şansları, bugün için Gençler’den fazla..

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Fatih TEKECİ

ACEMİLİĞİNİ TESCİLLEDİ

1- Gençlerbirliği’nde yaşananların özeti şudur: “Şaka gibi!” Efsane Başkan İlhan Cavcav’ın vefatı sonrası göreve gelen Murat Cavcav, 3. haftada gönderdiği Ümit Özat’ı tekrar takımının başına getirerek, şimdiye kadar yaptığı acemilik ve yanlışlarını resmen ‘tescil’ ettirdi. Cavcav, bu hamlesiyle, taraftarı da karşısına aldı. İlhan Cavcav Sezonu’na şu ana kadar Gençlerbirliği’nin damga vuran tek özelliği de bu zaten: “Yapılan yanlışlar.”

ŞAMPİYONLUĞU KAFAYA KOYDU

2- Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, ateş hattında ecel terleri dökerken, A.Gücü, bir alt ligden koptu geliyor. Takım ‘şampiyon’luğu kafa’ya koymuş. Denizli maçında bunu gördük. Yenik duruma düştükleri maçı iki kafa golüyle çevirdiler. Yenilmezlik serisi de 8 maça çıktı. Giresun deplasmanı zor geçecektir. A.Gücü, sallanabilir ama yıkılmaz. Sürpriz lider Ümraniyespor ise 19 Mayıs’ta “Saldır A.Gücü” taktiğine, karşı koyamaz.

ŞEYTANIN BACAĞINI KIRMASI LAZIM

3- Osmanlıspor’un bu sezonki ‘puan aldığı her maç sonrasında mağlup olma’ geleneği sürüyor. İyi bir kadrosu, göze hoş gelen futbolu, takımın dilinden anlayan bir hocası var. Ama, ters giden şeyler istikrarı yakalamasını engelliyor. Öncelikle iki hafta üst üste puan almayı başarıp, şeytanın bacağını kırması lazım. ‘Ankara Derbisi’ bu anlamda çok önemli. Beraberliğin kimseyi mutlu etmeyeceği bir maç bizi bekliyor.

KÖŞE YAZISI Tüm iyi niyetlerimi birbir sorgulayıp asıyorum. Bu son olsun! Bülent Atlas