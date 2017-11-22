﻿
"Gençlerbirliği, bu sefil tiyatronun dekoru olamaz!"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"GENÇLERBİRLİĞİ, BU SEFİL TİYATRONUN DEKORU OLAMAZ!"

"Gençlerbirliği, bu sefil tiyatronun dekoru olamaz!"

Gençlerbirliği yönetim kurulundan geçtiğimiz haftalarda istifa eden Arda Çakmak, Hakan Kaynar, Hıfzı Kuruşa ve Sinan Gürsoy bir açıklama yayınladı.

1216 Okunma

Gençlerbirliği yönetim kurulundan geçtiğimiz haftalarda istifa eden Arda Çakmak, Hakan Kaynar, Hıfzı Kuruşa ve Sinan Gürsoy bir açıklama yayınladı.

İşte o bildiri:

Bizler, Gençlerbirliği'nin bugün yaşadıklarını öngördüğümüz için 10 Ekim 2017'de yönetim kurulundaki görevlerimizden istifa ettik. O tarihten bugüne Gençlerbirliği'nde yaşananlar bu kararımızda ne kadar haklı olduğumuzun kanıtı. Daha önce de söylediğimiz gibi Gençlerbirliği ne bir şahsa ne bir aileye ne de imtiyazlı bir zümreye aittir. Gençlerbirliği Türk Futbol kamuoyuna mal olmuş, ülkenin başkentine hizmetle yükümlü bir dernektir. Gençlerbirliği, Gençlerbirliklilerin, Ankaralıların, bütün Türkiye'nin kulübüdür. Bizler,change.org adresinde bir imza kampanyası başlatıyoruz. Amacımız Gençlerbirliği'nin  yönetilemediğini bütün ülkeye duyurmak. Belki bu sayede kuma gömülmüş kafalar gerçeklerle yüzleşir!

Gençlerbirliği Düşürülemez!

Kamuoyuna ve Centilmen Gençlerbirliği Taraftarına Sesleniyoruz!

Herkesin malumu olduğu üzere Onursal Başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verildiği sezonda Gençlerbirliği Spor Kulübü tarihinin en pahalı ve en başarısız kadrosunu kurmuştur.

Başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey gerek yönetim kurulunda gerekse basın önünde defalarca kulübün bu sezonki transferlerini bizzat kendisinin yaptığını söylemiştir.

Kendisini uyaran, yardımcı olmak isteyen, eleştiren herkese “Kadromuz iyi. Transferlerimize güveniyorum. Kimse karışmasın” yanıtını vermiştir.

Sezon başında alınan kötü sonuçlar üzerine, kimselere danışmadan bir gecede Ümit Özat’ı kovmuş yerine yine kimselere danışmadan Mesut Bakkal’ı teknik direktör olarak getirmiştir.

Şu ana kadar takımın topladığı 8 puanın 7’sini de Bakkal’ın yönetimindeki kadrolar kazanmıştır.

Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey, bütün bu yanlışlarına 20 Kasım 2017 tarihinde bir yenisini eklemiştir. Bütün ülkeyi şaşırtan, kulübü futbol kamuoyunda rencide eden yeni bir karara imza atmış, sportif başarısızlığı bir yana kulüp kültürüne yakışmayan hal ve davranışlarıyla malum Ümit Özat’ı tekrar teknik direktör yapmıştır. Murat Bey bu sefer  bu garip kararına itiraz edenlere karşı kendini “takımı o kurdu” diye savunmaktadır. Başkanlık koltuğunda oturanla teknik direktör sıfatı taşıyan arasında tuhaf bir fikir beraberliği olduğu aşikârdır.

Gençlerbirliği bu sefil tiyatronun dekoru, bu rezil ilişkinin paravanı, bu komik kararın kurbanı olamaz!

Gençlerbirliği, başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey’in egosunu tamir edeceği pahalı bir oyuncak değildir.

Kulübümüzün bütün kurullarında görev alan değerli üyelerimizi, eski ve yeni bütün yöneticilerimizi, camianın büyüklerini, kırmızı kara formayı ıslatmış eski futbolcularımızı ve centilmen taraftarımızı ses çıkarmaya, aklını niyetleri ve kifayetleri meçhul insanlara teslim eden bu  anlayışa dur demeye davet ediyoruz.

Eğer önümüzdeki haftalara ve transfer dönemine mevcut başkan, teknik kadro ve menajerlerle girilirse, Gençlerbirliği kasasındaki son kuruş bir yana, mazisindeki şan ve şerefi de kaybetmeye başlayacaktır.

Gençlerbirliği’nin kötü gün akçesi diye yıllarca biriktirdiklerini göz kırpmadan harcayanlar “şerefiyle düşmek”ten bahsedemez.

Gençlerbirliği, kendi başkanı tarafından kümeye düşürülemez!

Bu yüzden, bir an önce, her türlü platformda, basın organlarında, sosyal medya mecralarında, kulüp tesislerinde ve stadyumda itirazımızı seslendirmeli, bulduğumuz her fırsatta karşılaştığımız her insanı bu aymazlıktan haberdar etmeliyiz.

Gençlerbirliği ışıklarıyla Türk futbolunu başkentten aydınlatan bir yıldızdır. Gençlerbirlikli olalım olmayalım, bu yıldızın üstelik bizzat başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey ve akıl hocası Ümit Özat tarafından karartılmasına izin vermeyelim.
Futbol Masası: "Beştepe kaosu tercih etti"
Osmanlıspor tek eksikle çalıştı
3
Ümit Özat'la ilk antrenman
33
Gençlerbirliği'nin başına yine Ümit Özat getirildi...
4
Takıma dışarıdan müdahaleler ile sabote eden futbolcular var"
24
Gençlerbirliği'nde adaylar kimler?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
MUSTAFA TANRIVERDİ
22 Kasım 201719:46
Çingeneye yetki vermişler önce babasını kesmiş. Murat Cavcav'aö takımı mahvetti. Her zaman söylenir futbolcu acemi, teknik direktör acemi birde başkan acami olunca elindeki .... Ağaca çıkar. Hangi akla hizmetki Ümit Özat geri getirildi.
1
GB
22 Kasım 201716:18
Murat bey bunları duymaz, fikri sabitleri var. Özat'ı gönderirken de hata yapmaz, tekrar getirirken de,ıskarta futbolcuları alırken de hata yapmaz, 3 ay sonra gönderirken de. Üstüne üstlük tazminatları öderken de. Bu bakımdan ondan özveri beklemek nafiledir. Çevresinin hareketlenmesi ve bu kadarına da izin vermemesi kurtuluş olabilir.
﻿