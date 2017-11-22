"GENÇLERBİRLİĞİ, BU SEFİL TİYATRONUN DEKORU OLAMAZ!"

Gençlerbirliği yönetim kurulundan geçtiğimiz haftalarda istifa eden Arda Çakmak, Hakan Kaynar, Hıfzı Kuruşa ve Sinan Gürsoy bir açıklama yayınladı.

İşte o bildiri:

Bizler, Gençlerbirliği'nin bugün yaşadıklarını öngördüğümüz için 10 Ekim 2017'de yönetim kurulundaki görevlerimizden istifa ettik. O tarihten bugüne Gençlerbirliği'nde yaşananlar bu kararımızda ne kadar haklı olduğumuzun kanıtı. Daha önce de söylediğimiz gibi Gençlerbirliği ne bir şahsa ne bir aileye ne de imtiyazlı bir zümreye aittir. Gençlerbirliği Türk Futbol kamuoyuna mal olmuş, ülkenin başkentine hizmetle yükümlü bir dernektir. Gençlerbirliği, Gençlerbirliklilerin, Ankaralıların, bütün Türkiye'nin kulübüdür. Bizler,change.org adresinde bir imza kampanyası başlatıyoruz. Amacımız Gençlerbirliği'nin yönetilemediğini bütün ülkeye duyurmak. Belki bu sayede kuma gömülmüş kafalar gerçeklerle yüzleşir!

Gençlerbirliği Düşürülemez!

Kamuoyuna ve Centilmen Gençlerbirliği Taraftarına Sesleniyoruz!

Herkesin malumu olduğu üzere Onursal Başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verildiği sezonda Gençlerbirliği Spor Kulübü tarihinin en pahalı ve en başarısız kadrosunu kurmuştur.

Başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey gerek yönetim kurulunda gerekse basın önünde defalarca kulübün bu sezonki transferlerini bizzat kendisinin yaptığını söylemiştir.

Kendisini uyaran, yardımcı olmak isteyen, eleştiren herkese “Kadromuz iyi. Transferlerimize güveniyorum. Kimse karışmasın” yanıtını vermiştir.

Sezon başında alınan kötü sonuçlar üzerine, kimselere danışmadan bir gecede Ümit Özat’ı kovmuş yerine yine kimselere danışmadan Mesut Bakkal’ı teknik direktör olarak getirmiştir.

Şu ana kadar takımın topladığı 8 puanın 7’sini de Bakkal’ın yönetimindeki kadrolar kazanmıştır.

Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey, bütün bu yanlışlarına 20 Kasım 2017 tarihinde bir yenisini eklemiştir. Bütün ülkeyi şaşırtan, kulübü futbol kamuoyunda rencide eden yeni bir karara imza atmış, sportif başarısızlığı bir yana kulüp kültürüne yakışmayan hal ve davranışlarıyla malum Ümit Özat’ı tekrar teknik direktör yapmıştır. Murat Bey bu sefer bu garip kararına itiraz edenlere karşı kendini “takımı o kurdu” diye savunmaktadır. Başkanlık koltuğunda oturanla teknik direktör sıfatı taşıyan arasında tuhaf bir fikir beraberliği olduğu aşikârdır.

Gençlerbirliği bu sefil tiyatronun dekoru, bu rezil ilişkinin paravanı, bu komik kararın kurbanı olamaz!

Gençlerbirliği, başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey’in egosunu tamir edeceği pahalı bir oyuncak değildir.

Kulübümüzün bütün kurullarında görev alan değerli üyelerimizi, eski ve yeni bütün yöneticilerimizi, camianın büyüklerini, kırmızı kara formayı ıslatmış eski futbolcularımızı ve centilmen taraftarımızı ses çıkarmaya, aklını niyetleri ve kifayetleri meçhul insanlara teslim eden bu anlayışa dur demeye davet ediyoruz.

Eğer önümüzdeki haftalara ve transfer dönemine mevcut başkan, teknik kadro ve menajerlerle girilirse, Gençlerbirliği kasasındaki son kuruş bir yana, mazisindeki şan ve şerefi de kaybetmeye başlayacaktır.

Gençlerbirliği’nin kötü gün akçesi diye yıllarca biriktirdiklerini göz kırpmadan harcayanlar “şerefiyle düşmek”ten bahsedemez.

Gençlerbirliği, kendi başkanı tarafından kümeye düşürülemez!

Bu yüzden, bir an önce, her türlü platformda, basın organlarında, sosyal medya mecralarında, kulüp tesislerinde ve stadyumda itirazımızı seslendirmeli, bulduğumuz her fırsatta karşılaştığımız her insanı bu aymazlıktan haberdar etmeliyiz.

Gençlerbirliği ışıklarıyla Türk futbolunu başkentten aydınlatan bir yıldızdır. Gençlerbirlikli olalım olmayalım, bu yıldızın üstelik bizzat başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey ve akıl hocası Ümit Özat tarafından karartılmasına izin vermeyelim.