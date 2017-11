ESNAFSPOR SERİYE DEVAM EDİYOR

Ankara 1. Amatör Lig 1. Grup’ta mücadele eden Esnafspor, 19 Mayıs 2 Nolu Yan Saha’da oynanan karşılaşmada Polatlı Gençlikgücü’nü 4-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesi yapılan seremonide iki takımın futbolcuları, “MEKANIN CENNET OLSUN CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU" yazılı pankart açarak, Saygı Duruşunda bulundu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Suat İzzet Yılmaz, beklemeden yaptığı güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Esnafspor 'u 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada sahneye çıkan Aykut Cerit'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciyi geçerek önce üst direğe çarpıp sonra kale içine düştü ve çizgiyi geçince Esnafspor farkı ikiye çıkardı. 84. dakikada Yusuf Altınışık'ın frikik golüyle skoru 3-0'a getiren Esnafspor'da 86. dakikada İsmet Enes Şentürk, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir plase vuruşu ile topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşmada ilk yarıda son dakikalar yaşanırken Esnafspor'dan Hacı Bahadır, ikili mücadelede yüzüne aldığı sert darbe ile sakatlanarak oyun dışı kaldı. Polatlı Gençlükgücü'nden bir oyuncu da karşılaşmanın 60. dakikasında kırmızı kart gördü.

Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, karşılaşmayı Kulüp Genel Kaptanı Erol Gürbüz ile birlikte izledi. Karşılaşmanın ardından saha kenarında sporcularını ve teknik heyeti ortaya konulan futbol ile alınan 4-0'lık sonuçtan dolayı tek tek kutlayan Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, "Takımımız adına hak edilmiş, önemli bir galibiyet oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Samimi bir kenetlenme ile gerçekten inanarak güzel bir oyun sergilendi. 4-0'lık başarının arkasında planlı çalışma, büyük bir emek ve takım oyunu yatıyor. Her maçta her oyuncu sorumluluğunu çok iyi bilmeli. Daha çok koşmalı ve arkadaşına yardım etmeli. Takım oyunu içerisinde sergilenen ortak anlayış ile her geçen gün daha iyi olacağınıza, en iyi performansı göstereceğinize inanıyorum." dedi.

Metin Bostanoğlu yönetiminde Esnafspor, sahada şu 11 ile yer aldı: Hidayet Özdemir, Hacı Bahadır (Dk. 46 İsmet Enes Şentürk), Gürbüz Altaş, Celal Akkan, Aykut Cerit (Dk. 87 Kadir Cerrahoğlu), Mehmet Bulut, Süleyman Yüksel, Emrah Fındık, Emre Aytemur (Dk. 79 Ahmet Umut Çolak), İzzet Suat Yılmaz, Yusuf Altınışık.