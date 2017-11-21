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Osmanlıspor tek eksikle çalıştı
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OSMANLISPOR TEK EKSİKLE ÇALIŞTI

Osmanlıspor tek eksikle çalıştı

Başkent derbisinde Cuma günü Gençlerbirliği’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

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Başkent derbisinde Cuma günü sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Tedavisi devam eden Tiago Pinto’nun katılmadığı antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusuyla antrenmanı tamamladı. Takımın diğer oyuncuları ise ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla devam ettirdi. 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip, dar alanda çeşitli pas organizasyonlarının ardından minyatür kalelerden kurulu alanda maç yaptı. Günün tek çalışması yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Osmanlıspor yarın 11:00’da basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek. 

 
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