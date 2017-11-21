ZİRAAT BANKASI RAKİP TANIMIYOR

Efeler Ligi’nde 10’uncu hafta mücadelesinde Ziraat Bankası 2. Sırada yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye’nin konuğu oldu. Haldun Alagaş Voleybol Salonunda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-2 kazandı. Setler 19-25, 29-27, 27-25, 21-25, 10-15 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.

Ziraat Bankası karşılaşmaya daha iyi bir başlangıç yaparak Polonya yıldızı Dawid Konarski’nin etkili hücumları ile ilk seti 19-25 almayı başardı. İkinci seti alarak galibiyet umutlarını sürdürmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye çekişmeli geçen seti 27-25 aldı. Yine büyük çekişmeye sahne olan 3. seti İstanbul Büyükşehir Belediye 29-27 alarak karşılaşmada öne geçti. Dördüncü sette 13-7 geri düşen Ziraat Bankası yakaladığı 11 sayılık seri ile 18-13 önde geçti. Denis Kaliberda ile etkili olan Ziraat Bankası seti 25-21 aldı ve setlerde durumu 2-2’ye getirdi. Tie-breake uzayan seti Ziraat Bankası 15-10 alarak çekişmeli mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

Foto Albümü Ziraat Bankası rakip tanımıyor 5 FOTO

SALON: Haldun Alagaş Voleybol Salonu

HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu – Yılmaz Duman

SETLER: 19-25, 29-27, 27-25, 21-25, 10-15

SÜRE: 2 saat 23 dakika

İBB: Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Burak Güngör, Tuia Samuel, Murat Yenipazar, Serhat Coşkun (Nuri Şahin (L), Görkem Sertel, Kadir Cin, Caner Pekşen, Berkan Eryüz)

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin ( Serkan Kılıç (L), Volkan Döne)