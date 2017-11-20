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K Karabükspor 0 - Kasımpaşa 2
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K KARABÜKSPOR 0 - KASIMPAŞA 2

K Karabükspor 0 - Kasımpaşa 2

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında K Karabükspor ile Kasımpaşa Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazandı.

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K Karabükspor 0 - Kasımpaşa 2

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında K Karabükspor ile Kasımpaşa Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazandı.

K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu (44' Olafur Skulason), Barış Başdaş, Luis Ibanez, Paul Papp, Valerica Gaman, Cristian Tanase (79' Gheorghe Grozav), Andre Poko, Mustapha Yatabare, Gabriel Torje, İlhan Depe (62' Evgen Seleznyov)

Teknik Direktör: Tony Popovıc

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka, Bernard Mensah (88' Markus Neumayr), Franck Etoundi (77' Michael Rangel), Samuel Eduok, John Murillo (90' Hasan Bilal)

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Halil Umut Meler, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 58: Franck Etoundi (Kasımpaşa), DK 72: Samuel Eduok (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 20: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 42: Franck Etoundi (Kasımpaşa), DK 65: Gabriel Torje (K Karabükspor), DK 69: David Pavelka (Kasımpaşa)

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