GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BAŞINA YİNE ÜMİT ÖZAT GETİRİLDİ...

Akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulu teknik direktörlük koltuğuna sezon başında takımı kuran ve 3'ncü hafta gönderilen Ümit Özat'ı tekrar getirdi.

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Başkan Murat Cavcav'ın daha önce görüşerek anlaştığı Ümit Özat yarın takımın başında ilk antrenmana çıkacak.

Saat 12'de toplanacak takım 17:00'da Ümit Özat ile ilk antrenmanına çıkacak.

Cavcav, Özat'ı ikinci kez teknik direktörlüğe getirmelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezon öncesi kampımızı da yöneten Ümit hoca, takımı, yeni transferleri, kulübü iyi tanıyor. Sonuçta daha birkaç hafta önce futbolcularla tesiste kalıyordu, gece gündüz onlarla yaşıyordu. Kendisi de bize güvence verdi. Futbolculara inandığını ve bu takımın kesinlikle iyi yerlere geleceğini, hatta üst sıralara oynayacağını ifade etti. Yönetim kurulundan arkadaşlarla değerlendirdik. Kendisiyle de görüştük ve geçmişteki olumsuzluklardan ders çıkararak Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirme konusunda fikir birliğine vardık."

Kırmızı-siyahlı takım, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat'ın görevine 3. haftanın ardından son verip, Mesut Bakkal ile anlaşmıştı.

Gençlerbirliği, Bakkal ile yolların ayrıldığı 12. hafta sonunda topladığı 8 puanla Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.