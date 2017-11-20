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Gençlerbirliği'nin başına yine Ümit Özat getirildi...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BAŞINA YİNE ÜMİT ÖZAT GETİRİLDİ...

Gençlerbirliği'nin başına yine Ümit Özat getirildi...

Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna yine Ümit Özat getirildi.

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Akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulu teknik direktörlük koltuğuna sezon başında takımı kuran ve 3'ncü hafta gönderilen Ümit Özat'ı tekrar getirdi.

Başkan Murat Cavcav'ın daha önce görüşerek anlaştığı Ümit Özat yarın takımın başında ilk antrenmana çıkacak.

Saat 12'de toplanacak takım 17:00'da Ümit Özat ile ilk antrenmanına çıkacak.

Cavcav, Özat'ı ikinci kez teknik direktörlüğe getirmelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezon öncesi kampımızı da yöneten Ümit hoca, takımı, yeni transferleri, kulübü iyi tanıyor. Sonuçta daha birkaç hafta önce futbolcularla tesiste kalıyordu, gece gündüz onlarla yaşıyordu. Kendisi de bize güvence verdi. Futbolculara inandığını ve bu takımın kesinlikle iyi yerlere geleceğini, hatta üst sıralara oynayacağını ifade etti. Yönetim kurulundan arkadaşlarla değerlendirdik. Kendisiyle de görüştük ve geçmişteki olumsuzluklardan ders çıkararak Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirme konusunda fikir birliğine vardık."

Kırmızı-siyahlı takım, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat'ın görevine 3. haftanın ardından son verip, Mesut Bakkal ile anlaşmıştı.

Gençlerbirliği, Bakkal ile yolların ayrıldığı 12. hafta sonunda topladığı 8 puanla Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.

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6
Yalovadan
20 Kasım 201721:06
Babamdan gençlerliğim yaşım 53 inşallah bu takımı küme düşürmezsiniz bu takımı tekrar 2 -3 ligde görmek allah göstermesin bu takıma en az 5 trasfer gerekli direk oynayacak sonsuz başarılar üzmeyin bu taraftarı sevgilerle
5
ALKARALAR
20 Kasım 201720:42
BAŞKAN BU KARAR HAYIRLI OLSUN SEYİRCİ NİN DE GÖNLÜNÜ AL BİLET FİYATLARINI DÜŞÜR MESALA KALE ARKASI 5 LİRA MARATON 10 LİRA GİBİ BU İŞ SADECE ÜMİT ÖZATLA OLMAZ TARAFTARINDA TAKIMIN YANINDA OLMASI LAZIM
4
vah vah
20 Kasım 201720:41
bu murat cavcav babasının ölümünden kulübü ve tarftarımı sorumlu görüyor ki böyle aptal insanların bile yapmayacacı eziyetleri yapıyor yazık kulübüme yazık taraftarıma ÇİLE ÇİLE başka bir şey diyemiyorum
3
Mert
20 Kasım 201720:26
Şaka gibi. Yorum yapmaya terbiyem el vermiyor. Takım düşsün artık hakettiler
2
Ihtiyar keçi
20 Kasım 201720:22
Pazarlamacı ümit özat yine gelmiş hayırlı olsun demiyeceğim.zaten hayırlı olmadığını gördük.Bu işi anlayan varsa beri gelsin.Bunlar resmen taraftarla dalga geçiyorlar
1
GB
20 Kasım 201720:17
Buna yapılacak tek bir yorum var ama bu saatten sonra faydası olmadığı için ikisine de hayırlı olsun. Kulüp için hayırlı olmayacağı kesin !
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