GAZİANTEPSPOR 0 - BOLUSPOR 3

Gaziantepspor 0 - Boluspor 3
TFF 1.Lig 12. haftasında Gaziantepspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Muhammed Ildiz, Zeki Sinanoğlu, Harun Enes Nural (66' Serhan Yılmaz), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Yusuf Erdem (77' Gökhan Çamur)
Teknik Direktör: Vedat Özsoylu
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, İrfan Başaran (57' Andre Santos), Sefa Yılmaz (83' Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin (86' Burak Asan), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Emre Malok, Gökmen Olgaç, Kemal Elmas, Emre Kargın
Goller: DK 68: Guido Kocer (Boluspor), DK 78: Sefa Yılmaz (Boluspor), DK 88: Rydell Poepon (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 32: Elyasa Süme (Gaziantepspor), DK 38: Harun Enes Nural (Gaziantepspor), DK 45: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor)
Kırmızı Kart: DK 74: Elyasa Süme (Gaziantepspor)