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Gaziantepspor 0 - Boluspor 3
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GAZİANTEPSPOR 0 - BOLUSPOR 3

Gaziantepspor 0 - Boluspor 3

TFF 1.Lig 12. haftasında Gaziantepspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.

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Gaziantepspor 0 - Boluspor 3

TFF 1.Lig 12. haftasında Gaziantepspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Muhammed Ildiz, Zeki Sinanoğlu, Harun Enes Nural (66' Serhan Yılmaz), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Yusuf Erdem (77' Gökhan Çamur)

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, İrfan Başaran (57' Andre Santos), Sefa Yılmaz (83' Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin (86' Burak Asan), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Emre Malok, Gökmen Olgaç, Kemal Elmas, Emre Kargın

Goller: DK 68: Guido Kocer (Boluspor), DK 78: Sefa Yılmaz (Boluspor), DK 88: Rydell Poepon (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 10: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 32: Elyasa Süme (Gaziantepspor), DK 38: Harun Enes Nural (Gaziantepspor), DK 45: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor)

Kırmızı Kart: DK 74: Elyasa Süme (Gaziantepspor)

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