K KARABÜKSPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak K Karabükspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, İlhan Depe, Ahmet Şahin, Luıs Ezequıel Ibanez
Teknik Direktör: Tony Popovıc
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Franck Etoundı, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Halil Umut Meler, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu, Bülent Birincioğlu
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