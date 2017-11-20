﻿
K Karabükspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

K KARABÜKSPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında K Karabükspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

348 Okunma

K Karabükspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak K Karabükspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, İlhan Depe, Ahmet Şahin, Luıs Ezequıel Ibanez

Teknik Direktör: Tony Popovıc

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Franck Etoundı, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Halil Umut Meler, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu, Bülent Birincioğlu

﻿

K Karabükspor 0 - Kasımpaşa 2
12. haftanın hakemleri belli oldu!
Yabancı oyuncu sayısı ve VAR için tarih...
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
Özbek'ten video hakem açıklaması
"TFF, 2019 sonrası için kulüplerle oturup masaya yatırmalı"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿